Na ruim 30 jaar leidt Wim Verwimp opnieuw Belgisch Kampioenschap: 72,435% in Grand Prix

In 1994 kroonde Wim Verwimp zich met Clyde tot Belgisch kampioen dressuur. Ruim dertig jaar later staat de Belgische ruiter opnieuw aan de leiding van het kampioenschap. Toen Wim Verwimp in 2014 zijn laatste internationale Grand Prix reed, leek een terugkeer op het hoogste niveau niet direct voor de hand te liggen. Tien jaar later staat de Belgische dressuurruiter opnieuw volop in de schijnwerpers. Vorig jaar won Verwimp met Jedai de Massa de Grand Prix Spécial op CDIO4* Lier, deze week won hij het eerste onderdeel van het Belgisch Kampioenschap op het Azelhof, twee (mede) door Verwimp georganiseerde evenementen. En met die resultaten lijkt Verwimp de derde man in het Belgische team te worden.

Samen met Jedai de Massa won hij gisteren de Grand Prix op het Belgisch Kampioenschap Dressuur in Lier en neemt hij de leiding in het klassement. “Ik had een erg fijne proef gereden en ben blij dat we de lijn van vorige week hebben kunnen vasthouden”, is Wim Verwimp, tevens organistor van het Belgisch Kampioenschap, tevreden over zijn proef van gisteren.

72,435% in Grand Prix

Met een score van 72,435% bleef Verwimp de concurrentie voor in het eerste onderdeel van het kampioenschap. Daarmee zet hij zijn sterke vorm van de afgelopen weken voort. Vorige week maakte hij nog deel uit van het Belgische team dat voor het tweede jaar op rij de FEI Dressage Nations Cup op eigen bodem wist te winnen. Een dag later schreef hij ook de Grand Prix Special op zijn naam.

‘Jedai bleek mij beter te passen’

Dat succes komt met een paard dat al een opvallende carrière achter de rug heeft. De inmiddels vijftienjarige Jedai de Massa (v.Don Juan de Hus) werd als zesjarige Frans reservekampioen onder Nicolas Giraud. De Franse Arnaud Serre leidde hem op vanaf zijn derde. Daarna werd de ruin gekocht door een Koreaanse Eon Jin Chin, die tussen 2017 en 2022 ook Zocraat, Lancelot, Fancy, Bolena en Vicomte de Reyves kocht in Frankrijk. Via verschillende ruiters kwam Jedai uiteindelijk terecht bij de Deense topamazone Catherine Dufour. Later nam Wims dochter Jorinde Verwimp de teugels over, voordat haar vader zelf in het zadel stapte. “Jedai bleek mij beter te passen dan Jorinde,” vertelt Verwimp. “Vandaar dat ik heb over heb genomen.”

Belgische titel in zicht

Met succes, zo blijkt. Waar Wim zijn laatste internationale Grand Prix dateerde van 2014, behoort hij vandaag opnieuw tot de vaste waarden op het hoogste niveau. En misschien lonkt er zelfs meer. De laatste Belgische titel van Wim Verwimp dateert namelijk van 1994, toen hij met Clyde (v. Ramiro Z) kampioen werd. Met de Grand Prix Special op zaterdag en de Kür op Muziek op zondag heeft Verwimp nog twee proeven te gaan om ruim dertig jaar later opnieuw een Belgische titel aan zijn erelijst toe te voegen. Daarbij moet wel vermeld worden dat de twee sterkste Belgische combinaties (Justin Verboomen met Zonik Plus en Larissa Pauluis met Flambeau) niet aanwezig zijn in Lier – zij hebben zich al geplaatst voor het Aken-team.

Jeroen Devroe op 2 én 3

In de Grand Prix kreeg Wim Verwimp de meeste concurrentie van Jeroen Devroe. Hij werd met Lestor (v. Ghandi) tweede met 69.630% en derde met Jackpot (v. Everdale) en een score van 69.087%, beide KWPN-paarden overigens (respectievelijk gefokt door A.P. van Herpen en J. Groenendijk) . De vierde plaats ging naar Suraya Hendrikx en haar Dear Friend 2, zij scoorde 68.413%, vijfde werd Wouter D’Hoore met Jessica en een score van 68.391%. Vandaag om 17.00 uur wordt het Belgisch Kampioenschap voor de senioren vervolgd met de Grand Prix Special.

