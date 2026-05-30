Na veertien jaar weer goud voor Cornelissen op NK Dressuur: New Dreams wint ZZ-Zwaar kampioenschap

Adelinde Cornelissen met New Dreams Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Adelinde Cornelissen heeft met Parzival bijna alles gewonnen wat er te winnen valt, tot Olympisch zilver op de Olympische Spelen (Londen) aan toe. Maar het is al heel wat jaren geleden dat ze met een gouden medaille op het NK Dressuur naar huis ging. Die won ze een keer in de Zware Tour met Parzival (2008) en in 2012 met Zephyr in het ZZ-Zwaar. Nu, veertien jaar later, is er weer goud in die klasse. Met de KWPN-hengst New Dreams (v. Jerveaux) won Cornelissen zowel het eerste onderdeel (72,667%) als de kürfinale (77,317%). Zilver is er voor Kirsten Brouwer met Ozstralis Cottinglee, brons enigszins verrassend (maar verdiend met een zeer fraaie kür) voor Eline Anker en Sans Souci’s Vitus.

