Na Wereldtitel ook Deense titel voor Lyngbjergs St. Paris

De kersverse Wereldkampioene Lyngbjergs St. Paris (St. Schufro x Rockefeller) werd afgelopen weekend gehuldigd als Deens kampioene van de vijfjarige dressuurpaarden. De merrie kreeg met haar amazone Victoria E. Vallentin in het zadel de magische tien voor haar draf en kwam tot een totaal van 92,6 punten. Bij de zesjarigen viel de titel ten deel aan de voormalig Westfaalse kampioenshengst Danciero (Dancier x Floriscount) en Anna Kasprzak.

Danciero, die vorig jaar met Eva Möller in het zadel nog zilver won op het WK Jonge Dressuurpaarden en de Bundeschampionate, liep met Kasprzak naar 92,60 punten. De hengst kreeg een tien voor de Rittigkeit, een 9,8 voor de stap, een 8,9 voor de draf, een 8,7 voor de galop en een 8,9 voor zijn aanleg. Daarmee verwees hij Movie Star (v. Morricone I), de toekomstbelofte voor Carina Cassøe Krüth, naar de tweede plaats.

Tweede titel voor Kasprzak

Voor Anna Kasprzak was er dubbel succes, want de Deense mocht ook de hoofdprijs bij de zevenjarigen in ontvangst komen nemen. Met de Everdale-zoon Everian scoorde de amazone 78,846% voor haar proef op Prix St. Georges-niveau. Het hoogste cijfer konden de juryleden kwijt voor de stap, daarvoor scoorde Everian een 9,3. Zilver was er voor WK-finalist Highfive Fuglsang (v. Grand Galaxy Win), die met Anders Uve Sjøbeck Hoeck naar 77,564% liep.

Sir Floresco voor Feine Bella

Wereldkampioene Lyngbjergs St. Paris kreeg niet de minste concurrentie. Het reservekampioenschap viel ten deel aan Sir Floresco (v. Sir Heinrich) en Moisés Azuar met 88,20 punten. De veelbesproken Bundeskampioene Feine Bella (v. Fürstenball) was met 87,8 punten goed voor het brons. Eric Guardia Martinez stelde de merrie voor.

Stal Helgstrand-amazones op één en twee

Bij de vierjarigen stuurde Anne-Mette Strandby-Hansen de merrie Valerie B (v. Revolution) naar 91,60 punten en mocht daarmee de gouden medaille in ontvangst nemen. De merrie kreeg onder andere een 9,8 voor de draf, negens voor de stap en Rittigkeit en een 9,2 voor haar aanleg. Strandby-Hansens collega stalamazone Mette Sejbjerg Jensen won de reservetitel. Ze stuurde Be Sure (v. Benicio) naar 90,8 punten.

Bron: St. Georg