Nalegro wint met 86,2 punten HC klasse M

De imponerende Nalegro, de Painted Black-zoon uit de volle zus van Valegro, viel vanavond in Kronenberg wederom op. Onder zijn amazone Charlotte Fry liep de hengst met veel power en afdruk naar 86,2 punten in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse M.

Nalegro kreeg van Patricia Wolters en Marian Dorresteijn vanavond een 9,0 voor zijn indrukwekkende galop. De draf en algemene indruk van dit kwaliteitsvolle dressuurpaard leverden een 8,9 op. “Dit is een paard met ontzettend veel power, hij is heel gretig en dat zit hem nu soms nog een beetje in de weg”, begint Patricia. “Hij bouwt daardoor nog wat spanning op, wat ervoor zorgt dat de aanleuning soms nog iets opener mag blijven. De stap heeft een goede viertakt en ruimte. In draf heeft hij een mooie voorbeentechniek en veel power, afdruk en buiging in de gewrichten. Daarbij zagen we een goed gebruik van het achterbeen. De galop is actief en zeer krachtig.”

Ontspanning en aanspanning

Nadat Femke de Laat al de klasse Z/ZZ-L won, legde ze in de klasse M beslag op de tweede plek. Dit deed ze met de Just Wimphof-zoon Network. Hij liep met een constante cijferlijst naar 85,2. “Dit is een mooi dressuurpaard met een heel mooi silhouet. Hij toonde zeer werkwillig, is goed afgericht en liet het vermogen zien om gewicht over te nemen op het achterbeen. We zagen rust en ontspanning, maar toch ook aanspanning. De stap is zuiver en ruim met een goed lichaamsgebruik, daarin zou hij nog wat meer uit de schouder mogen komen. In draf heeft hij veel afdruk, takt en balans. Daarbij is hij loepzuiver. De galop is krachtig met een goede balans, hij mag hierin nog iets meer met de schoft omhoog.”

This is Naqueen

De bij het NRPS en in Oldenburg goedgekeurde This is Naqueen (v.Trafalgar) maakte de top drie compleet. Kim Noordijk stelde de expressieve, aansprekende hengst op een vriendelijke manier voor. Met een expressieve draf en een sympathiek beeld ging de combinatie naar 83,8 punten.

Bron: KWPN