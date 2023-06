Nanna Merrald wint goud, zilver voor Cassøe Krüth, brons naar Helgstrand

Al voor aanvang van het Deens kampioenschap was het redelijk voorspelbaar dat de drie medailles verdeeld zouden worden onder Nanna Skodborg Merrald, Carina Cassøe Krüth en Andreas Helgstrand. Met twee prachtige, harmonieuze proeven was het Merrald die met Blue Hors Zepter (Zack x Wolkentanz II) de hoogste scores liet optekenen en voor het eerst in haar carrière de gouden medaille won.

Blue Hors Zepter begon zijn internationale carrière onder het zadel van Daniel Bachmann Andersen en werd daarna korte tijd gereden door Andreas Helgstrand. Vervolgens nam Patrik Kittel de teugels van de grote Oldenburger over. Met Kittel groeide hij door tot de top van de sport, maar sinds hij vanaf eind vorig jaar gereden wordt door Nanna Merrald, zitten de scores van Zepter pas echt in de lift. In drie internationale starts (waaronder de FEI Wereldbekerfinale) gingen ze in de Grand Prix dik over de 75% en in de kür twee keer dik over de 85%. Op de WB finale in Omaha werden ze met 87,146% zelfs tweede.

Bijna 87%

In de Grand Prix van het Deens kampioenschap wonnen Merrald en Zepter de Grand Prix met 80,120%. Met Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) zette de amazone een score van 77,460% en werd daarmee vierde, dus koos ze Zepter voor de kür. In de wissels om de pas sloop een foutje, maar dat maakte de amazone goed met een bonuslijn. De score kwam uit op 86,850%, ruimschoots genoeg voor de overwinning. Met een totaal van 166,970% nam ze dik drie procent afstand van de nummer twee.

Zilver voor Cassøe Krüth

Carina Cassøe Krüth werd in beide proeven tweede met haar Olympische paard Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro). De lichtvoetige merrie heeft in tegenstelling tot Zepter wat meer moeite met het piaffe- en passagewerk, maar liet – afgezien van een klein foutje in de galoptour, een prachtige, vloeiende kür zien. Met 78,800% in de Grand Prix en 84,850% in de kür werd het zilver.

Helgstrand naar brons

Andreas Helgstrand bracht de KWPN-hengst Jovian (Apache x Tango) en Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) aan de start. In de Grand Prix deden de twee met 77,720% en 76,280% weinig voor elkaar onder. Helgstrand koos Jovian, waarmee hij zijn pijlen heeft gericht op de Olympische Spelen in Parijs, voor de kür. Met werd 83,725%, wat hem op 161,445% bracht, genoeg voor brons.

