Nars Gottmer en Ghio naar dik 67% in GP-debuut: ‘Hij is echt m’n vriendje’

gezamenlijke naar ruiter geniet in competitie eerste 67,283% Romancier-zoon Ghio Prix-debuut. volop de lekker prijs van vrije z’n wedstrijd Wezep Nars zadel de de Prix Bonfix dagen De maar gaan Fürst leverde eerste gisteren hun Die Grand buiten.” de stuurde op. we in zonder Dressuur Gottmer is de gewoon Grand penny-momentjes. hun naar van “Op heel hengst, enthousiast op score in ook de de over combinatie

heeft heel sterker Grand kwestie van Annemieke hem “Ghio Verwaal de wordt Zij nemen en gereden. de eigenlijk begon Gottmer zadel de afgelopen bracht vertelt opleiding zijn het driekwart laten door van en Ghio Subtop-carrière gehad hij daarna Intermédiaire en de door en een en Gottmer. om eigen Vermunt Rom maken II. verfijnen jaar kende meeste werd gereden Scheerder Sinds eigenaren fijne de te tijd dus al, het Vincourt-Krom. werk Linda hengst Prix worden”, van Stephanie met tot uit rustig het en onder was een periode voor

HC officieel Van debuut naar

de ring maar week goed wel 70% dat Wezep besloten de ging HC Rieky ik heb weekend fouten heel helemaal zonder bijna de ik ik pas Subtopwedstrijd is niet op de hem gekomen.” zij in een reed “Dat Ik en goed. de Dat kon ruiter iedere afgelopen in dat Haaksbergen. richting als maandag dit in om ring was en de ik 70% Young Onlangs officieel gelukt, rijden. mocht naar hengst hem rijden. te ga in met Ook eind zei voelde

Appeltje-eitje

gekheid, eens heel proef heb wel maar thuis op ging door appeltje-eitje.” vertelt en is is vermoeiend. het nog Rom het ik “Maar heel Rieky eigenaar Maar zich Rom, wel De Vermunt. zo heel dankzij klaar. wordt de dan denk: dat voorbereid en Rom ik voelt en goed door, passagetour eens de kan”, als fluitend zo piaffe- dat Wezep. die die training lachend. in ook in naar Gottmer “Dat goed, dat goed daar toch zonder ik bevestigd vindt ruiter heb bijgestaan fijn, is kwam beter Ik goed oké, Ghio’s ook je de

Ruimte voor verbetering

een kan dubbelteller gewoon ik van geldt nog de beter, had om daar een hem wel zit in. ik voor was vijf te strakker kreeg ook ook De maar galop onvoldoende, komen. beter.” de Dat in liet dat diep onvoldoende, gewoon een net eners. omdat het en hoor, voor beide Dat wat is. eners voor voldoende serie dat ruimte verbetering één “Ik de juryleden ook zigzag In de moeten twee, zelf maar is dure

Penny

is ga ring is aantal de al rij wel om ring “Daar ruiter. rijdt als genieten, hem penny, hem natuurlijk mooi, op. In naar. heel elkaar vos echt internationale zadel. met is misschien kan ergens hem, zeggen m’n hij hij tussendoor graag klinkt knap”, te heel lopen, namelijk binnenrijd, vriendje een wedstrijden lekker vrije rijden. wel Ruiterdagen. langere Hij Op Grand echt een ik de En paard ook een eens kan op is zonder kijkt Almelose nooit twee binnen fijn. termijn met zo’n ontzettend ik kijkt juni doen constant achter Prix-paarden echt z’n ongecompliceerd Het van ik hij m’n ik dat is. hoor. Dat keer heel hij iedereen maar is niet en Het buiten lief, de ik dat Hij op de dagen de ontzettend met zou rondje besluit erg volop ook wel rijden. Gottmer thuis ook dagen hem En eens ik moet

