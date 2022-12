Nationaal GP-debuut Vamos Amigos en Pidgley: dik 68%

Annabella Pidgley heeft in het Britse Lincolnshire haar nationale Grand Prix-debuut met Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) gemaakt. De pas achttienjarige amazone stuurde de tienjarige Westfaler-ruin, die met Cathrine Laudrup-Dufour in het zadel dit jaar nog teamgoud en twee keer individueel zilver won op de Wereldkampioenschappen in Herning, naar 68,770%. Met die score werd ze tweede achter Tom Goode.