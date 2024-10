Nederland sluit EK Iberische Paarden af met teamgoud

Nederland heeft het Europees Kampioenschap Iberische Paarden, dat dit jaar voor het eerst in Nederland werd gehouden, op geweldige wijze afgesloten. Er werden meerdere individuele medailles in de wacht gesleept en daarnaast won Nederland voor het tweede jaar op rij goud in het landenklassement.

In de eindstand was er in Level 1 individueel goud voor Denise Zeinstra en Redactor II, Chaja Kolthoff-Voest veroverde in dezelfde klasse zilver met FSA Felero. In Level 2 was er brons voor Isabelle Saton met Capricho LIII. In Level 3 veroverde Iris Houweling het goud met Hend Massimo. In Level 4 was zowel het goud als zilver voor Nederland. Clara Merkt won de rubriek met Campeador, het zilver ging naar Saskia Knol met Magente.

Alle resultaten.

Bron: Persbericht