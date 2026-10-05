Nederlands fokproduct Juwel derde in OLD Masters-finale

Petra Trommelen
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Juwel onder Linda Strutz Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Petra Trommelen

De in 2019 geboren hengst Juwel OLD (Janeiro Platinum x Sir Donnerhall I x Arpeggio), een halfbroer van Dynamic Dream, kwam in de finale van de OLD Masters in Vechta onder Linda Strutz tot 76,231%. Daarmee pakte het fokproduct van Mirjam-Mathilde Drenth het brons. De overwinning ging naar Viva Romantic OLD (Vitalis x Don Romantic) onder Sandra Nuxoll. De achtjarige Oldenburger, die vorig jaar nog als tweede eindigde, liep ditmaal naar het goud met 78,843%. Het zilver was voor Dalma Sia Ballante OLD (Secret x Diamond Hit) en Sina Aringer, die 78,503% noteerden.


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