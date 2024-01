Nederlands-Franse Fleur Weijkamp verder zonder Orchard NL

Omdat de Nederlands-Franse Fleur Weijkamp de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt, heeft ze afscheid genomen van haar FEI-pony Orchard NL (v. Brouwershaven Diamond Hit). De in Nederland gefokte Welsh-pony vervolgt zijn carrière onder het zadel van Léonie Genou.

Weijkamp en Orchard NL vertegenwoordigden Frankrijk in 2022 en 2023 op de Europese Kampioenschappen. In 2022 eindigden ze met het team op de zesde plaats, afgelopen jaar werd het Franse team achtste. Daarnaast mochten ze in 2020, 2021, 2022 en 2023 plaatsnemen op het podium van de Franse Kampioenschappen. Afgelopen oktober reed de amazone haar laatste internationale wedstrijd met Orchard NL. Op CDI Le Mans werd ze negende in de landenproef en de Kür, in de individuele proef eindigden ze op plaats tien.

Bron: Dressprod