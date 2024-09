Nederlands gefokte Diego V en Lewis Carrier Brits Kampioen: ‘Dit paard verdient het absoluut’

namen Classic het Hester Spielberg-zoon het door Kampioen. duo E. (v. was langste tot gefokte V werd Lewis als Tango). de afwezigheid Janssen door eind Fry die van kampioenschappen Diego en de het KWPN’ers onder gedomineerd zadel trok. dit Carrier van gekroond Goldstrike Onder aan en werden Britse Brits uiteindelijk jaar De Het de

als echt En van jaar ongelooflijk gereden algemeen paard senioren. kan dat twaalf geweest. waren Het dus en en gewoon het zijn Young niet de lang EK’s ben helpt absoluut. de Hij is Carrier dit ik in Carrier. de is Laura hebben echt”, en verdient kunnen. onwerkelijk. nationaal het de vormt “We absoluut met extatisch, doen! Riders Je dat Zo en bij een bij U25 teams heen dacht de heel elkaar we ben verschillende wolken.” het Gareth, zou absoluut mensen wil gebeuren, ziet nu ook door, lang en kennen Allemaal ruin. we dat al onderdeel hij denkt: dingen combinatie waarvan is Cup inmiddels de door ongelooflijk absoluut door samen, jaren dat vertelt dat we “Ik al Carl kampioen, ik 16-jarige Nations

Prix Grand

op Classic op Bon de De Prix dertienjarige Diego tienjarige eiste Bon de Bravour) Grand Tomlinson Prix Laura score (v. de naar Carrier een de van van Hughes een was Gareth V score kür de Soegaards tweede kampioenschap met Royal een van van reed een de plaats plaats Brits en derde uitslag met Grand gefokte met overwinning 71,239% KWPN-gefokte 70,630%. 71,869%. Deens naar van muziek. met score het ging en optelsom met de in Goldstrike de

en was het bij heel hield hij gewoon echt de sfeer publiek Ik Diego was van het draf van is “Hij De afloop goed maakte winnen, genoeg zijn te frisheid gewoon opgelucht onwerkelijk. was goed. maar dat na vertelt hier”, houdt zijn het uitgestrekte proef. het fris, Carrier elkaar. om nogal

muziek op Hughes Kür voor

en het Carrier dit naar dan Britse dat is tweede voor begrijpelijk wordt”, aanloop de naar want voor kür diepte, eindigde de de niveau dat is In de deze “Het Geen beter hebben. pakte teampaarden van overwinning. de J. hier dat zijn het diepgang rollen -wat om de op te Prix-kampioen nationaal – 74,850%. Plaats hebben de plaats ervoor ook 74,950%. Tomlinson. dressuur. druk wederom van met Die Classic Laura Grand jaar de kampioenschappen. Hij Britse op gefokt Goldstrike, Hughes, we in Hughes. nog muziek reed Maar is 2022, aldus hier drie een was waren top de zorgt geweldig en toont Schaap, door niveau Gareth geweest omgedraaid de

Uitslagen

Prix Grand

Lewis 71.869 – Carrier, 1. Diego – V

– 2. 71.239 Gareth Hughes, – Goldstrike Classic

Royal – Soegaards Laura 70.630 3. Tomlinson, Bon –

Lyle, – 4. 70.109 Farrell – Abigail

69.870 – Wahlund, Scorpion Nathalie 5. – Gørklintgårds

– White, Do 68.413 Heroi Richard Seixo 6. –

PS 66.957 Fürstenrausch – 7. – Goode, Tom

Bella – 66.174 Headmore Alice Ruby Oppenheimer, – 8.

Headmore 66.065 – Alice Oppenheimer, – Dionysus 9.

65.913 – Harrison, Kickback – Alexander 10.

Friday, Paul Horatio 65.674 – Hawtins – 11.

– 64.870 – 12. Maerchen Kroencke, Kathleen Uniteds

Becky – Bond – 64.631 13. James Moody,

Hannah – Pop Iggy 64.435 BEK Esberger-Hancock, – 14.

– 15. Dante 63.065 – MSJ Eilberg, Michael

16. Dutch Kimberley 62.870 – Class – Siddorn,

Fioretto – Sironen, Anu 62.500 – 17.

op Muziek Kür

Gareth 1. Classic Hughes, – Goldstrike 74.950

74.850 V – Diego Lewis Carrier, 2.

Royal Bon 74.600 Tomlinson, 3. Laura – Soegaards

Seixo White, 73.000 Richard – Heroi Do 4.

Lyle, – 5. Abigail 72.275 Farrell

Horatio Friday, – 6. Hawtins Paul 69.900

7. Headmore 69.275 Oppenheimer, – Dionysus Alice

Alice – Headmore Oppenheimer, 69.175 8. Ruby Bella

Goode, Tom – 69.025 Fürstenrausch 9. PS

Wahlund, 10. – Scorpion RET Gørklintgårds Nathalie

Algemeen klassement

– – — V Carrier Diego 71.869 Lewis 1 146.719 74.85

Hughes — 2 Gareth Goldstrike 74.95 146.189 Classic – 71.239 –

74.6 Bon – 3 Royal 70.63 — Soegaards – Laura Tomlinson 145.23

4 White — Seixo Richard Do Heroi 73.0 70.109 – – 143.109

Fürstenrausch Goode — 69.87 139.045 – – 69.175 5 Tom PS

66.065 Paul – Horatio 6 Friday 72.275 138.34 – — Hawtins

137.688 — Headmore Oppenheimer 69.275 Alice – Bella – 7 68.413 Ruby

69.9 Alice 136.857 8 66.957 Headmore – Dionysus Oppenheimer — –

British Dressage Bron: Horses.nl/