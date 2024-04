Nederlands gefokte paarden aan kop in finale Lövsta Future Challenge

Afgelopen weekend werd op het slotweekend van het Adequan Global Dressage Festival ook de finale van de Lövsta Future Challenge verreden. In deze wedstrijd voor up-and-coming Grand Prix-paarden stuurde Nicholia Clarke de door De Bemi Hoeve gefokte Komsi Komsa (Apache x Osmium) met 68,657% naar de overwinning. Ook de reservetitel viel ten deel aan een in Nederland gefokt paard: de door Familie Andeweg gefokte J Everdale (Everdale x United).

Ad en Astrid Beijsens van De Bemi Hoeve fokten Komsi Komsa uit de Osmium-dochter Charola Utopia. Deze merrie tekende ook voor het moederschap van het nationale Grand Prix-paard Hocus Pocus van Nadine Capellmann. Komsi Komsa maakte eind 2022 zijn nationale Lichte Tour-debuut met Nicholia Clarke en passeerde meerdere keren de 70%-grens. Begin dit jaar maakten Clarke en de negenjarige ruin de overstap naar de Intermédiaire II. In maart wonnen ze nog twee proeven in Wellington, met 73,015% als PR.

Kers op de slagroom

“Ik kocht hem als vierjarige van Amelie Kovac. We hebben samen de hele reis doorlopen en dat maakt het extra speciaal”, vertelt Nicholia Clarke enthousiast. “We vormen echt een goede combinatie, maar hij is heet en best gevoelig, dus ik heb veel geleerd. Dit winnen is de kers op de slagroom.

Stout jongetje

Ook de nummer twee, Tina Konyot, rijdt haar paard al vanaf jonge leeftijd. De Amerikaanse begon de ruin voor zijn eigenaar te rijden, omdat hij destijds al meerdere ruiters van zijn rug had gegooid. “Hij was best een stout jongetje, maar het is een zegen dat we hier nu staan. In Europa hebben ze de Louisdor Preis en het is zo’n bonus dat we hier dit in zo’n spannende piste zonder enige druk kunnen doen.”

Ups en downs

Tina Konyot met J Everdale. Foto: Susan J. Stickle.com

“Het is met Grover een reis met ups en downs geweest”, vervolgt Konyot. “Maar hij is getalenteerd, hij heel veel bloed en veel plezier. Vandaag hadden we één groot schrikmoment, maar ik ben erg trots op hem.”

Nederlandse paarden

Aan de finale namen nog een aantal ‘Nederlandse’ paarden deel. Kaliber (Franklin x Rubin Royal OLD, fokker Jan Lamers) eindigde met Andrea Woodard vijfde, Brittany Fraser-Beaulieu en de voorheen door Saskia van Es gereden Jaccardo (Desperado x Jazz, fokker M. Thijssen) werden zevende, Beatrice Marienau en de voorheen door Anne Meulendijks gereden Issey (Johnson x Rubinstein, fokker A. Hummel-van der Wal) negende en Hannah Bressler Jaques en Jim (Ferdeaux x Spielberg, fokker A. Soethout) tiende.

