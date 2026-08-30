Nederlandse ponyamazones in Warendorfse top: Lubkemann 4e en Van Zanten knap in finale

Twee unieke Nederlandse prestaties in Warendorf dit jaar. Nog nooit eerder waren Nederlandse amazones succesvol op de Bundeschampionate voor pony’s. Sharon Lubkemann reed de driejarige ponyhengst Demiglace AT (v. Dating AT) heel knap naar de vierde plaats in de finale voor driejarige hengsten en de slechts twaalfjarige Mira van Zanten stuurde haar pony Grenzhoehes Negretto (v. FS Numero Uno) naar de finale bij de vijfjarige dressuurpony’s.
driejarige liep de in met is podium gebruikelijk leeftijdsklassen: hengst rijpony’s een het dat de (zeker hengst de volwassen De Damiglace drie- de in de Daarmee hengsten driejarige amazone stuurde voorgesteld amazones. de Sharon Duitsland (31) 8,35 gemiddeld. AT worden In finale en Lubkemann net Nederlandse het mis. jongste bij vierjarig) door
Twaalfjarige van knap finale Mira Zanten naar
op vervolgens vorig reservekampioen, Mira werd reservekampioen Holsteiner zadel. Grenzhoehes en werd de Zanten jaar Bundeschampionate en maar nog de ponykeuring Negretto, De als die jaar eind tweede twaalfjarige vorig kreeg driejarige het onder zesde van op
In kwalificatie vandaag Dit score in naar wat vijfjarige op de Höven hengst de zeker 8,34 fouten team zijn en proef zich voor gaten het het de Van de liep in de de te combinatie plaats reservetitel voor (7,34), Oldenburger gemiddeld. dressuurpony’s. knappe 8ste ze daarmee reed kwalificeerde maar Zanten Negretto toekomst. jaar Kampioenschappen de voor drukten met de Bundeschampionat de en finale een om Nederlandse houden naar in In een van een Negretto in
Uitslagen
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.