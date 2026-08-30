Nederlandse ponyamazones in Warendorfse top: Lubkemann 4e en Van Zanten knap in finale

Rick Helmink
Nederlandse ponyamazones in Warendorfse top: Lubkemann 4e en Van Zanten knap in finale featured image
Grenzhöhes Negretto met Mira van Zanten Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

Twee unieke Nederlandse prestaties in Warendorf dit jaar. Nog nooit eerder waren Nederlandse amazones succesvol op de Bundeschampionate voor pony’s. Sharon Lubkemann reed de driejarige ponyhengst Demiglace AT (v. Dating AT) heel knap naar de vierde plaats in de finale voor driejarige hengsten en de slechts twaalfjarige Mira van Zanten stuurde haar pony Grenzhoehes Negretto (v. FS Numero Uno) naar de finale bij de vijfjarige dressuurpony’s.

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