Neelke van Kollenburg: ‘In de piaffe was Feline een drama queen’

Neelke van Kollenburg en Feline (Jazz x Belisar) zijn niet te kloppen in de Intermediaire I. Tot nu toe kwam het succesduo drie keer uit in deze klasse en wonnen alle starts met scores rond de zeventig procent. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Liempde voegden ze daar een vierde overwinning op rij aan toe. De fraaie score van 71,62% betekende niet alleen een royale overwinning maar ook een nieuw persoonlijk record.

“Feline ging echt goed vandaag”, vertelt Neelke van Kollenberg die een flink aantal achten op haar protocol kreeg. “Helaas hadden we een fout in de serie om de twee maar dat was een beetje mijn eigen schuld. In overleg met mijn trainer Theo Hanzon was het plan om Feline in de series iets ronder maken om haar beter over de rug te houden maar ik had haar iets té rond en toen misten we een wissel. Verder had ze in de pirouette naar links een klein beetje balansverlies. Feline ging heel mooi zitten en ik dacht: wow, dit wordt een hele kleine maar toen sprong ze een pas met twee benen.”

Meestal eens

De amazone is vooral blij met de achten voor het achterwaarts en de houding en zit. “Achterwaarts is niet haar favoriete onderdeel. En een acht voor houding en zit voelt dat ik het netjes heb gedaan. Verder zaten de juryleden goed op één lijn. Dat is ook heel fijn maar dat heb ik met Feline bijna altijd wel. Het is een paard waar ze het meestal wel over eens zijn.”

Drama queen

De combinatie verscheen de laatste tijd wat minder in de ring om door te trainen richting de overstap naar de Zware Tour. “Feline springt nu zo’n zes à zeven eners dus dat is nog niet genoeg. De passage doet ze wel al heel mooi maar in de piaffe was ze een beetje een drama queen”, zegt Van Kollenburg lachend. “Feline werd er heel heet van en raakte in de stress. Daar schoten we niks mee op. Toen zijn we het met Kelly de Geus aan de hand gaan oefenen en dat pakte ze keigoed op. Het heeft heel goed geholpen en nu blijft ze onder het zadel rustig. Wat de piaffe betreft is het nu een heel andere Feline. Het is echt een uitkomst geweest.”

Grote stap

Met oog op een Daily Diamond-zoon uit Feline die voorgesteld wordt op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring, is Van Kollenburg van plan om in januari het debuut in Intermédiaire A te maken. “Als de hengst door mag naar de tweede bezichtiging staat Zware Tour achter zijn moeder leuker dan Lichte Tour. Dan gaan we in januari op hoop van zegen de ring in. En mocht hij niet door zijn, dan neem ik nog wat langer de tijd. Ik heb nog nooit Zware Tour gereden en het is echt een hele grote stap.”

Altijd geloofd

Van Kollenburg heeft Feline vanaf driejarige onder het zadel en mocht in iedere klasse naar de nationale kampioenschappen in Ermelo. “Ik heb altijd in Feline geloofd. Ze heeft lichamelijk alle kwaliteit maar moest in haar hoofd relaxed blijven. Dan kan ze alles. En nu lijkt het ook op het hoogste niveau te gaan lukken. Ook de eigenaar heeft al die jaren vertrouwen in ons gehad. Ik ben er echt heel blij mee.”

Raymond Geraedts volgt

Raymond Geraedts volgde op de tweede plaats. Hij reed Colorado van Ravensbos (v. Johnson) naar 67,87%. Margo Timmermans en Ghana (v. Rousseau) maakten met 63,82% de top drie compleet.

Vivian de la Roy en Danielle van Nispen

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. In de eerste proef mocht Vivian de la Roy zich als eerste opstellen. Zij behaalde met Gasquet (v. Rousseau) 64,71%. Marleen van den Bisen en Symphony H (v. Sandro Hit) werden tweede met 63,79%. In de tweede proef, waarin De la Roy en Van den Bissen niet meereden, ging Danielle van Nispen er met de overwinning vandoor. Haar proef met Grandeur’s Dewrie (v. Metall) was goed voor 61,86%. De overige combinaties in deze proef bleven onder de zestig procent.

Bron: Horses.nl