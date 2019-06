Neelke van Kollenburg: ‘Ze was echt ruig vandaag’

Feline (v. Jazz) was 'on fire' in de Lichte Tour van de subtopwedstrijd in Gemonde zondag. Met hun score van 70,37% wonnen ze de gecombineerde Prix St. Georges/ Intermédiaire I met bijna 4 % afstand.

“Ze heeft het altijd wel goed gedaan, maar sinds anderhalf jaar wordt het steeds meer van mij. Vooral in de draftour was ze heel ruig vandaag”, steekt Van Kollenburg blij van wal.

“Ze had ook geen last van de warmte. Ik had wel iets korter los gereden, maar ze gaat er altijd voor. Ze is heet genoeg van zichzelf.”

Expressie

“Eerder kon ik in de ring net niet vasthouden wat ik thuis wel met haar heb, net dat stukje extra. Nu lukte dat wel heel mooi. Ze wordt steeds ruiger en dat gevoel kan ik in de ring ook vasthouden. Dan gaat ze met veel expressie door de baan. Het gaat bijna vanzelf en dat is zo’n gaaf gevoel!”

Passage mooi

De combinatie kwam een aantal weken geleden aan de start op het NK in de Lichte Tour. Daar reden ze voor het eerst de Inter I-proef. “We hadden toen best wat foutjes. Na het NK heeft ze twee weken vrij gehad. Toen ik haar weer oppakte voelde ze zo goed aan dat ik haar voor Gemonde had opgeven en ook in de Inter I. Top dat het zo heeft uitgepakt. We willen nu richting de Inter II gaan werken. De passage is al heel mooi. De piaffe hebben we nog niet veel aan gedaan, maar dat begint ze ook al te snappen. Voor ons beide is dat niveau nieuw, dus er gaat wel tijd inzitten. Hoewel ze niet altijd heel makkelijk is geweest heeft de eigenaar altijd vertrouwen in ons gehad als combinatie. Ik heb ook altijd gedacht dat er meer inzat en dat dat er een keer uit zou komen. Nu gaat ze echt goed en dat is heel fijn en lekker rijden”, besluit ze tevreden.

Lilian Merx volgde in de Lichte Tour met 66,9% op de tweede plaats met Darkhill (v. Uphill). Plaats drie was voor Yardena van Es en Flash Dream (v. Lord Leatherdale) met 66,18%. Zij deelde deze plaats met Loes van Gils en Davinci (v. Van Gogh).

In het ZZ-Zwaar schreef Joyce Wever twee proeven op haar naam. Met Glad you trust me (v. Sir Donnerhall) noteerde ze 65,5% en 65,6%. Laura Beers werd met Emir (v. Westenwind) twee keer tweede met 63,71% en 62,43%.

Bron: Horses.nl