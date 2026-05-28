Neeltje Twint en Ein Champion winnen eerste onderdeel NK Children met 75,342%

Rick Helmink
Neeltje Twint met Ein Champion. Foto: still CMH
Door Rick Helmink

Het eerste onderdeel op het NK Dressuur voor children is gewonnen door Neeltje Twint met Ein Champion (Winningmood x Santano). In de landenproef kwam de combinatie op 75,342% (79,75% voor de kwaliteitsonderdelen en 70,93% voor de technische uitvoering van de proef). Twint was op de eerste observatiewedstrijd in Exloo ook al de topper in de landenproef.

