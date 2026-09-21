Nice Touch W en Rogerson naar finale Nürnberger Burg-Pokal, Opoque en Oatley tweede

Charlotta Rogerson en Nice Touch W (Dettori x Florencio I) hebben in Darmstadt-Kranichstein de kwalificatieproef voor de Nürnberger Burg-Pokal gewonnen. De Zwitserse amazone stuurde de door H.A. van der Werff gefokte KWPN-merrie naar 76,537% en stelde daarmee een ticket voor de finale in Frankfurt veilig. De door Stal 104 gefokte KWPN-goedgekeurde hengst Opoque (All at Once x Davino) eindigde onder Rose Oatley als tweede.

Savannah Pieters Door

Aan kwaliteit geen gebrek bij de achtjarige Nice Touch W, die twee jaar geleden nog brons won op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. De merrie liep ogenschijnlijk moeiteloos door de proef op Lichte Tour-niveau. Met drie kwaliteitsvolle gangen, veel souplesse en een harmonieus en vriendelijk beeld maakte ze een sterke indruk.

Bijna 74% voor Oatley en Opoque

Waar Nice Touch W vooral opvalt door haar elegantie, imponeert Opoque met zijn stoere voorkomen en enorme schoudervrijheid. Oatley heeft de koffievos inmiddels twee jaar onder het zadel. Opoque kwalificeerde zich twee jaar achter elkaar voor het WK Jonge Dressuurpaarden, maar kwam beide keren niet aan de start. Bij de eerste kwalificatie volgde de verkoop aan de familie Oatley, terwijl Oatley een jaar later vanwege haar deelname aan het EK voor de jeugd niet ook aan het senioren-WK mocht deelnemen.

Voor Oatley was het in Darmstadt-Kranichstein in ieder geval een geslaagd debuut. In de inloopproef liep het duo nog tegen een kostbare fout in de pirouette aan, waarmee Oatley genoegen moest nemen met de zesde plaats. In de kwalificatieproef bleef het paar foutloos op de grote onderdelen en noteerde de jury 73,878%.

Dubbel succes voor Lena Haßmann

Lena Haßmann had met Vitafina Amour PS von Bellin OLD (Vitalis x San Amour I) en Bacchabundus OLD (Baron x Dimaggio) twee ijzers in het vuur. Met Vitafina Amour PS von Bellin, die eerder door Charlott-Maria Schürmann werd gereden en is gefokt uit de moederlijn van For Romance I, kwam Haßmann uit op 73,780%. Met Bacchabundus OLD, die in 2024 met Jerome Schneiders nog zilver won op de Bundeschampionate, bleef ze daar met 73,317% niet ver bij vandaan.

Treffinger en For Kingdom ook over de 73%

For Kingdom (For Emotion uit de internationale Grand Prix-merrie Woodlander Dornröschen) completeerde met Moritz Treffinger de top vijf. De hengst van Ausbildungsstall Kandziora verhuisde enkele maanden geleden naar Gestüt Bonhomme en wordt sindsdien door Treffinger gereden. Het duo kwam uit op 73,171%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl