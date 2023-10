Nicky Snijder pakt zege in Lichte Tour finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

Na de finale van de U25 mochten de Lichte Tour-ruiters de baan in. Na minstens drie selecties werden de beste zes combinaties uitgenodigd om hun kür te rijden in de schitterende piste van het WTC Expo in Leeuwarden. Iedereen deed zijn best, maar er kon er natuurlijk maar één de winnaar zijn. De gelukkige was Nicky Snijder. Nicky reed de negenjarige ruin Jackson Sth (v. Johnson) en samen behaalden ze een score van 72.917%.

De tweede plaats was voor Margot Arkema met haar twaalfjarige ruin Gavaristo (v. Tango) en de derde prijs ging naar Chantal van Lanen met haar achtjarige ruin King Ve (v. Governor). De dames scoorden respectievelijk 72.042 en 71.375%.

Onder de indruk

Nicky: ”Vorig jaar heb ik hier niet gereden, maar ik ben onder de indruk. Wat een mooi concours en wat goed opgezet! De selecties heb ik gereden omdat ze in mijn programma pasten en ze worden georganiseerd op mooie locaties, maar zeker ook met de gedachte om hier te mogen rijden.”

Alle klassen doorlopen

”Vanaf het begin was Jackson Sth hier in Leeuwarden heel relaxt en daar was ik blij mee. Entourages als deze kent hij eigenlijk nog niet en zich dan zo gedragen, super. Hij is van de familie Nekeman en ik rijd hem al vanaf dat hij drie jaar is. We zijn in de klasse L2 begonnen. Daarna hebben we rustig alle klassen doorlopen, want ik vind het belangrijk dat jonge paarden hun proefjes lopen en ervaring opdoen zonder dat er teveel van hen verwacht wordt.”

Talentvol, speels, aanhankelijk

”Inmiddels zijn we bezig met de oefeningen voor de Zware Tour en daar heeft hij duidelijk talent voor. Jackson Sth is gewoon een geweldig paard. In drie woorden? Talentvol, speels en heel aanhankelijk.”

Bron: Persbericht Indoor Friesland