Nicola Ahorner wint concours-debuut met Marshall-Bell

Nicola Ahorner heeft afgelopen weekend haar eerste wedstrijd met Daniel Bachmann Andersens WK-paard Marshall-Bell (Don Romantic x Michellino) gereden. De Oostenrijkse amazone, die sinds de zomer van dit jaar voor Israel uitkomt, stuurde de tienjarige DWB-ruin naar 72,412% in hun gezamenlijke Intermédiaire II-debuut. Dat leverde haar de overwinning in deze rubriek op.

Er was dit jaar veel te doen rondom de verkoop van Marshall-Bell. Bachmann Andersen en de vos vormden in 2021 de verrassing van het Europees kampioenschap in Hagen, maar in aanloop naar de Wereldkampioenschappen in Herning kondigde Andreas Helgstrand, die zich vorig jaar bij de ruin inkocht, de verkoop van Marshall-Bell aan. Met de verkoop aan de familie Ahorner, leek er voor Bachmann Andersen een einde te komen aan zijn WK-droom. Echter werd kort daarna aangekondigd de familie Ahorner Marshall-Bell en de Deense ruiter samen wilden houden om hun reis richting Herning te kunnen voortzetten. En zo geschiedde. Voor thuispubliek won het duo teamgoud en individueel werden ze achtste in de kür (83,464%).

Lees ook:

Bron: Horses.nl