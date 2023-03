Nicole Capser verliest Grand Prix-paard bij ongeluk

Een ongeluk bij het longeren heeft Birkhof's Don Röschen FBW (Don Diamond x Landioso) het leven gekost. Het internationale Grand Prix-paard van Nicole Casper liep bij het ongeluk een gecompliceerde beenbreuk op en moest ter plekke worden ingeslapen.

Don Röschen begon haar carrière met Nicola Haug. Zij reed de merrie naar haar eerste prijzen in een aantal jonge paarden-proeven. Daarna nam Nicole Casper de teugels over. Samen wonnen ze de titel op het Landeschampionat en werden ze vijfde op de Bundeschampionate. Ook op vijf- en zesjarige leeftijd kwalificeerde Don Röschen zich voor de Bundeschampionate.

Na een aantal starts in de Lichte Tour, met deelname aan de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificaties, volgde in 2018 de overstap naar het hoogste niveau. Vorig jaar wonnen ze zilver op het kampioenschapen van Baden-Württemberg. Ook reed Casper in 2022 een handjevol internationale wedstrijden met de merrie, waarvan de laatste in november op CDI Stuttgart. Daar werden ze negende in de Grand Prix (68,783%) en zevende in de Spécial (70,383%).

Bron: Reiterjournal