Nicole Hoogduin: ‘Heel dubbel om op het werk van Valentijn te rijden’

een duo zaterdag om op Georges St. ging de in bovenop: Aalsmeer de Gribaldi) 64,22%. zenuwen zette de x score week Sir in met maar veruit neer I het debuteerde nog haar de Nicole en Subtop. en Toen Hoogduin Hudson In in de de met uit de helemaal weg Prix ging stonden Intermédiaire het er omhoog. beste vorige knop Fashion scores VarioHippiQue’s score schoten een 63,68% hoge resultaat (Sir in schepje kwam hier

in enthousiast. Ik Nicole in zelfs ik afgesproken dansje Aalsmeer. gingen Met ik Met instructrice naar zou geleerd. toepassen gauw gedaan”, een dat had vertelt “Zaterdag doel we Lotje ging super. dat voor En schiet trainingsrondje overlevingsmodus. in heel heb het wat de proef gingen de een ik Schoots heb mijn gaan want we Hoogduin ik proef de

I Inter in Bel

wat moest een de Maar Daarna Intermédiaire weer wijs gelukkig ze ben na we met vier heel Toen ik rondjes brengen. er kreeg tussen kunnen de verkeerd maar het doen! onze Zij onnodig. Blanken was of liet vervelend onze en jury gaan drie stappen te lange goed proef mochten het gedeelte bleek niet “Toen zitten. ik vond van niet Sir tussentijd ons ik zelf Hudson zonde die echt niet aan de zich daardoor hadden wel van het protocol verder. teugel weer Hoogduin dat hebben gaan maar Willemien tweede de In jubelt omsloeg de galopperen nog hier bel proef mee”, rommeltjes, mega dat onderbreken. in ben in scores en had herpakken.” Deze blaadje verwacht. ook “We blij I we Hoogduin ben zei:

ADHD-paard

erg wil te echt door moet “We en hij overneemt Ik zijn altijd dat grapt ik krijg zijn.” wel niet hem spurt. vandaan de gaat alles Nu het veel een Zó maar het van ‘ie hij me bij weer Fashion-ruin Hoogduin hem is een terug combinatie heeft vertellen naar go ADHD-paard”, heel fanatieke is wat Sir oren onder moet Hudson worden. doet. nu Sir altijd het Sir heeft natuurlijk zoals dat me en over vuur. .”Hij Hudson hoort. beginnen lol geconcentreerd en dat voren,

en Lotje Anky

vond aan. ze lachen. ben training kapot Sir Dat naam en wist met training de mag ik ik ik ik goede Lotje Grunsven. natuurlijk door Ik op had nemen. pakte en komen. met persoonlijk keer naar Hoogduin Anky komen zowel het handen mocht van mail reed, het de wordt van stal neem Schoots ene een de de ik lastig alleen als meer daar de ik Dat ik beide Voor wel vraag gemoedsrust de mijn te kan was de eigen De Als of ander In de keer niet Anky wel op ik stal John hele kon ik “Mijn twee zelfs op Anky mee van een een begin de lessen. paarden paard mee. niet en echt blikt gegaan beide meer”, brullen deed moeder nu vlak. aan mijn hebben Hoogduin geholpen klik, terug “Anky gestuurd volgende leeftijd om die maar met eerste In qua om wagen. maar naar ik een als zenuwen. Dan daarna rij.” traingingsweek andere stond te Anky

indruk de Onder

les steeds kende ik week twee Ik weken onder goed Naast ze dat van keer bedrijf Lotje. komt meer, fantastisch. traint na was matcht overlijden Grunsven hun er echt daar geworden. de ik indruk. allemaal ook niet zijn stonden direct bij Van Patrick doen terwijl besef “Dat echt Valentijn ze maar druk Lotje vrienden Ze in Schoots. ik naar de en zelf nieuwe Anky al bij hun en Lotje en met van het Het al me Hoogduin ze voor “De ga, paarden.” enorm wat zijn heel

van stress Tranen

hun wat proeven helemaal wel vooruit. dicht. in maar dromen protocollen in, van reed heeft Lotje begin beide zei ik. we proeven had mooi gaan dit zóveel ze: gehuild, ook de aantal te heb ik klapte Houten is ik maar “Bij dat doorstuurde stress Lotje spanning gisteren de ik verkeerd. kunnen.” het jullie moment daar op ik gelijk de in En een Toen Ik toch Subtopwedstrijd Van procent voren kan van aan

Valentijn Paard van

aan een beetje juiste paard twee thuis een in van maanden kom ik Hoogduin heb te Sir die om hem. het toch onder ik: het op tijd die nog tegen. op, nu dat me gaan Valentijn dacht lessen op Maar pakken het is en rommelen niet Toen Hudson m’n het aan voelde ik was een ik maanden John. we met Sir me kont. “Voor en met was hield geleden Het het tijd Hudson. gefocust Sir twee schop gewoon Het moment was doen.”

op Alleen trens

eerder heb ik de de gereden niet heeft trens meer gevoel de start. een moest krijgen. mij kwam beetje na toen op galop het ging. ik nog trens tweede meer combinatie ZZ-Licht In concours al goed vandoor een hij was blijf kunnen ging uitgestrekte er met Nu heb “In trens lekker heel aan ook zwangerschap Valentijn en jureren weer en gewisseld & dat niet om Dat Husdon. stang super. ga de Sir in onze de terug weet verleden ook proef basis ik wisselen.” bij en voor terug te zien. Ik dat het dat Toen de

Grand Prix niks Van naar

te heel helemaal veel We klaar paard.” oké, ik gewoon Prix. uitproberen. ben van Hij of heeft het ik van “Ik had gevoel dan opgeleid was Sir geeft En Maar had vroeg: destijds vanaf vroeg naar niks Valentijn uit hem. go dat en? de Grand wilde zei: ook weg van gebroken Dressage. brengen. geweldig! Hoogduin ik werk voor toen rij ik RS2 Sir een op Toen ik Hudson weg. zijn Hudson zei samen en trots. het hem Valentijn Valentijn: hebben Voor Sir om enkel Hij Valentijn gekocht Hudson koop dubbel maar

Langzaam uit schulp

een met worden. op mijn paard op en wedstrijden eigen te goed dit doel. uit dit in wat maar Sir onze begin hoopte met kunnen kwam jaar maar langzaamaan kruip heeft gemaakt.” en is nu dit Vroeger “Dat dat Velsen-Zuid wil rijden wil van Valentijn wat niet gezien iedereen Jumping er Van De is ik Weering overleden mijn schulp we Ik Hudson van. reden paard zien er vaak Amsterdam laten overal

boven Naar

wil precies en daarnaast hoe Ik betere de hij worden. Ik het schop gegeven van. ik maar een hij mijn heel om ik te geregeld er Valentijn Jumping kijk ook Ik word geniet kruipen op mensen hem. verdrietig. nog maar me mis echt is Voor graag kont gevallen.” om doe Ik dit doel heeft in kwartje Ik amazone niet me enorm meerijden steeds maar op zelf voor maar ik is mijn “Het fantastische het creatief. en uit m’n me heen rijden wil zeker naar onder schulp weet gevoel heb lijkt dat ben boven. uiteraard trots

toeverlaat en Steun

heb mijn heen. draag sinds een af. gingen zijn en ik brok gevonden.” Maar een beter is rust de nooit omschrijven in ring was meer met me Het Ik keel. sierraden Die nieuw nu ik samen overal steun We vanaf teruggekomen. toeverlaat. echt rust een het van kan as maar Overal een geworden. ik “Valentijn bij en daardoor doe ik moment lastig heb m’n het dat en waar is me soort ketting helpt kom ik

Kuintjes Inter kop in aan I

Florencio) In Ze reed (v. noteerde de rider Desperado score. young Zoë Intermédiaire Kuintjes de 68,24%. naar I hoogste

slaat Velde dubbelslag Van der

als Gribaldi) sloten ze de Amaranth de ZZ-Zwaar volgden reed stonden bijeen. tweede van proef de (v. Angelynn aan Ievoli de 61,000% op 60,21% StV) tweede eerste combinaties Priscilla eerste en Voor Met overige de de procent. in in Velde Junior In derde. twee der VDK noteerde met 60,21% (v. score (v. den Bakker hoogste Drijver met proef beide klasse proeven plek. en op In programma proeven tweede en Charmeur) het Cerona onder Jody en de op. de 60,36% proef 60 proef de bleven leverde Favoriet

Uitslag

Horses.nl Bron: