Nicole Hoogduin in twee weekenden punten voor LT

Nicole Hoogduin beleefde zaterdag en zondag een zeer succesvol weekend bij haar werkgever VarioHippique in Velsen-Zuid. Ze kwam twee dagen aan de start in het ZZ-Zwaar met VarioHippique's Sir John (v. Sir Donnerhall) en verzamelde zes winstpunten. Na twee weekenden ZZ-Zwaar gestart te zijn mag de combinatie nu de overtap maken naar de Prix St. Georges.

“Het was een fantastisch weekend, echt niet te geloven”, reageert Hoogduin blij. “Bizar dat het zo snel is gegaan. Ik rij hem pas een jaar en we hebben nu in vier wedstrijden ruim de punten binnen voor de Lichte Tour.”

Blijven rijden

“We gaan wel over nu. We gaan er gewoon voor. Voor mij is alles nieuw, maar voor Sir John niet. We zien wel hoe het gaat. Het belangrijkste is dat ik er aan blijf rijden en niet te zenuwachtig wordt van de mensen die naar me kijken. In de eerste ring zit het publiek er voor mijn gevoel dicht bovenop. Dan ben ik zo gespannen en stop ik gewoon met ademhalen. Het is dat Sir John zo’n geweldig paard is en me er dan gewoon door heen helpt. De tweede ring ligt iets verder weg en dan ga ik lekker genieten en dan ga ik ervoor. Dat zie je ook in de punten terug”, waarmee ze doelt op de ruim 61% en 66% op zaterdag en 62,07% en 65,36% op zondag.

In bubbel

“Het allerbelangrijkste is dat we samen lol hebben, Sir John en ik. Ik wil hem ook absoluut niet op druk rijden. Zelf kan ik door de spanning nog helemaal in een bubbel raken, maar Sir John, Valentijn (Van Weering red.) en ik kennen elkaar inmiddels zo goed dat we daar weer uit komen. Ik geniet enorm van ons succes, al kan ik het echt nog niet bevatten dat we zo goed gaan tussen de subtopruiters, maar het gaat zeker niet vanzelf allemaal.”

In beide proeven in het ZZ-Zwaar pakte Hoogduin zondag de zege. Annemarie Houtenbos-Bakker was met Blueberry (v. Dimaggio) twee keer tweede met 61,79% en 61,29%.

De gecombineerde Lichte Tour kwam op naam van Romy Pielanen. Met Adagio (v. Ronaldo) noteerde ze 61,77%. Jeniffer Harnett en haar Lusitano Eximo (v. Zornic) werden tweede met 61,47%.

Bron: Horses.nl