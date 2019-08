Nicole Hoogduin: ‘Waanzinnig om met de slipjas van Lotje te rijden’

Eerder moest Nicole Hoogduin flink knokken om in de basissport een winstpunt te rijden. Toen ze de teugels mocht overnemen van het Lichte Tour-paard VarioHippiQue's Sir John (Sir Donnerhall I x Legendaer I) kwam daar verandering in. Met deze Sir John vloog ze door alle klassen en op de Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid won ze vandaag zowel de Prix St. Georges (63,162%) als de Intermédiaire I (60,735%).

“Voor mijzelf voelde het als overleven. Dat was jammer en daardoor raakte ik het plezier een beetje kwijt. Normaal doe je het samen maar ik had zelf last van spanning. Sir John heeft me er echt doorheen gesleept. Ik had last van m’n ademhaling en zat echt te piepen in de ring. Daardoor ontstonden stomme fouten”, vertelt Nicole Hoogduin.

Lastig als anderen kijken

Sir John liep eerder succesvol Lichte Tour onder Valentijn van Weering en dat maakt het niet makkelijker voor Hoogduin. “Ik vind het lastig als mensen naar me kijken. Het is super lief bedoeld maar voor mij voelt dat niet zo. Het is nu kilometers maken en er mee leren om gaan. Ik moet leren om meer bezig te zijn met de wedstrijd in plaats wat anderen er van vinden.”

Begonnen met draver

“Met mijn eigen paard heb ik er jaren over gedaan om een winstpunt te rijden in het M2. Ik ben ooit begonnen op een dravertje. Als ik daar nu aan terugdenk had ik nooit gedacht zulke kansen te krijgen. Nu ik zo verfijnd kan gaan rijden besef ik pas wat paardrijden inhoudt”, zegt Hoogduin die nu de smaak te pakken heeft en ook graag verder wil. “Sir John is een enorme kans en die laat ik niet schieten. We hebbben écht een klik samen en dat vind je niet snel. Hij doet het echt voor me en als ik een fout maak stopt hij niet. Hij loopt gewoon z’n proef. Het is aan mij of ik het goed kan afmaken.”

Slipjas met verleden

Hoogduin begon een jaar geleden met Sir John in het Z1. Ze reed nog niet niet eerder Lichte Tour en moest zodoende op zoek naar een slipjas.”Het ging best snel en toen had ik ineens een slipjas nodig. Zo’n jas is hartstikke duur en vervolgens bood Lotje haar jas aan me aan. Die jas heeft met meerdere NK’s en EK’s mee gemaakt en ik voel me heel vereerd dat ik er in mag rijden. Dat is wel echt waanzinnig. Ik vind het best lastig om te beseffen dat ik er nu bij hoor. Maar inmiddels komt het gevoel steeds meer dat het écht zo is.”

Van Stam volgt

In de Prix St. Georges zette Anita van Stam – Scheerman de tweede score neer. Met Alvaro (v. Turbo Magic) noteerde ze 61,544%. Fransje van der Meer en Goliath (v. Westpoint) volgden met 61,471%.

Grand Prix dik voor Hoogers

In de Grand Prix zette Gita Hoogers ruimschoots de hoogst score neer. Met haar tuiger Brooklyn (v. Moneymaker) kwam de score uit op 67,337%. Astrid Langeberg en Hertenhof’s Dolichos (v. Westpoint) kwamen uit op 63,859%.

Lees ook:

Iwan Mijnals: ‘Het is altijd afwachten, gaat ‘ie het doen of niet?’

Bron: Horses.nl