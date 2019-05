Nicole Hoogduin:’Ik ben Valentijn van Weering zo dankbaar voor deze kans’

Twee dagen lang stond Vario Hippique in Velsen-Zuid in het teken van een subtopwedstrijd voor alle niveaus. Nicole Hoogduin kwam zowel zaterdag als zondag aan de start in het ZZ-Zwaar met Vario Hippique's Sir John (v. Sir Donnerhall), die ze van haar werkgever Valentijn van Weering mag rijden en uitbrengen. Een enerverend weekend voor Hoogduin die tevens bedrijfsleider is van Vario Hippique, het secretariaat en de wedstrijdbanen verzorgde en ook nog eens debuteerde bij de subtop.

“Het is echt bizar en bijna niet te geloven. Ik hoor nu gewoon bij die andere mensen die subtop rijden en mijn naam staat er gewoon tussen bij de uitslagen”, reageert Hoogduin uitgelaten, nadat ze zowel zaterdag als zondag twee keer derde werd met 60,5%, 64,36%, 63% en 63,79% met Vario Hippiques Sir John.

Plezier erin houden

“Ik rijd hem nu een jaar en we zijn in het Z1 begonnen. Het was echt nog wel wennen in het begin, want we hadden allebei last van wedstrijdspanning en daardoor kwam hij heel erg terug in de ring. Ik heb echt moeten leren om me te ontspannen en om adem te halen en vooral om het plezier erin te houden. Op een gegeven moment zijn we echt een combinatie geworden. Dat komt ook omdat ik hem niet op druk rijd. Dat werkt goed voor hem. Nu voelde ik hem zelfs af en toe heet worden en dan merk ik echt dat hij er plezier in heeft.”

Dankbaar

Voor Hoogduin was het haar debuut op dit niveau en dat ging voor haar niet vanzelf. “Vooral zaterdag had ik veel last van zenuwen en spanning. Ik was ook echt niet aardig tegen Valentijn. Toch blijft hij me dan nog aan alle kanten steunen. Dat is echt geweldig aan hem. Zonder hem had ik dit niet kunnen rijden. Ik ben hem ook enorm dankbaar voor deze kans. Vandaag waren de zenuwen gelukkig minder. Dit smaakt zeker naar meer en ik zou heel graag vaker met hem starten”, besluit ze gedreven.

Van Brenk

Zondag waren de oranje linten in het ZZ-Zwaar voor Wijnanda van Brenk en Featherhands SQBS (v. Apache) met 67,07% en Charlotte Wegenaar, die met Feyenoord (v. Carthino Z) 64,43% noteerde.

Van Brenk won met Ferrari (v. Apache) ook de Prix St. Georges met 67,28%. Ze werd gevolgd door Frank Trommelen, die met Elton (v. Zhivago) 64,12% bij elkaar reed.

Het oranje lint in de Inter I was voor Serena Vergunst en Zigeuner (v. Royal Dance) na een score van 64,41%.

Kelly Zuidervaart schreef de Zware Tour op haar naam. Met Cadans M (v. Torino) noteerde ze 70,6%.

