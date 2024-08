Niels Bax en First Lewis weer bovenaan: ‘Die 70% grens is altijd leuk om overheen te gaan’

bleef x tweede Hulsberg score voor Subtopwedstrijd debuut van keer Niels I met ze de voor gingen Lewis 70%. score voldoende reden Op net over de (Ferguson Wynton) deze overwinning, ruim First fraaie op de 70,294% de in en de maakte Intermédiaire de zaterdag eind proef 70% was Bax hun ook rij. heen. de toen tweede Deze met wel juni een en succesvol onder nu in

leuk”, onder altijd We de St. Georges tevreden. keer “Die Inter wel in ben 70% vorige Prix goed eigenlijk erboven, te 70 nu om in aantal Niels de heel procent overheen “Ik zaten is keer de I Bax enthousiast. net en vertelt grens en leuk gaan.” een

nadelen Voor- en

afgeleid.” en laten En de kan hengst binnen of zien even First de sneller moest hengst in voor- verschenen zijn paard “Eén nadelen, toen net had pirouette Als Een dingetjes procent een was maar en de die de gaan we hoogtepunten Ik wat heeft tevreden top hoger 73 de ze in hij nog zijn. daarvoor wat op is het van makkelijk fout. wat de hadden paar twee ben de dat uitgestrekte gekund protocol. Lewis draf, kwam negens wel heel serie om afgeleid. “Heel proef score had gevoel kunnen Er twee een komt mooier was fijn. hij jury geeft. 72 er en cijfers langs was eruit Een leuk het de en dat scoren.” en

is Goed goed

de First Prix hengst. dan I achtjarige een procent. ik stapje Bax sterker de dat bevestigd, en Georges. we en dan verder.” de hebben over iedere is aantal wil begin keer tegen St. scoorden “De moeilijker goed vervolgt dat we Die is daarin “Ik Lewis goed Inter gereden wordt”, Dan een te keer stukje is een 70 merken weer

Triggeren

iedere Heel Ik daar hengst triggeren, van maar hem goede oefening. een te hoef “Hulsberg zeker leuk week wedstrijd zijn winter meenemen, staat weer ik wel stap de en mooi op Van een Zo een het kwaliteit houdt om niet was heeft de opgezet de wil blijven allure leuk.” het op internationaal voor voor. wil heel wedstrijd, dat hij een de heeft mezelf keer planning. maken. CDI-debuut de internationale

Bron: Horses.nl