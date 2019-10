Niels Bax maakt debutenfeest compleet: ‘Ik ga heel tevreden het weekend in’

Niels Bax is lekker op dreef op Geldrop Hippique. Gisteren won hij met Giano (Lord of Loxley x Sandro Hit) zijn wedstrijddebuut in het ZZ-Zwaar en vandaag volgde wederom een geslaagd debuut. Dat deed Bax met Guerlain (Hotline x Painted Black). Hun eerste optreden in de Intermédiaire I was goed voor 68,284% en daarmee de overwinning.

“Geldrop is wel mijn concours, kwam ik nu achter”, vertelt Niels Bax lachend over zijn successen op Geldrop Hippique. “Ik ga heel tevreden het weekend in. We gaan nu lekker weer doortrainen en het is fijn om het indoorseizoen zó te beginnen.”

Knopjes erop

Bax bracht Guerlain van de zomer een aantal keer uit in de Prix St. Georges en nu voor de eerste keer in de Intermédiaire I. “De knopjes voor de Inter I zitten er ongeveer op en proeftechnisch had ik haar er thuis echt goed aan staan. Met de hele pirouettes heeft Guerlain nog een beetje moeite. In de pirouette naar links sprong ze de laatste pas met twee benen maar ik ben heel blij dat ze de pirouette naar rechts wel mooi doorsprong.”

Niet verwacht

De onvoldoende voor de pirouette naar links was het enige smetje op de constante cijferlijst van het duo. “Toen ik de ring uit kwam was ik gelijk heel tevreden. Zo’n score had ik niet meteen verwacht maar is natuurlijk super leuk. En alle drie de juryleden zaten rond de 68 procent. Ik ben heel blij dat het zo heeft uitgepakt.”

Moeder en dochter

Bax rijdt Guerlain sinds haar vierde voor fokker en eigenaar familie Lisman. Ook Guerlains moeder Cassidy W heeft hij onder het zadel, met deze merrie komt Bax uit in de Intermédiaire II. “Cassidy kwam als eerste bij mij en dat klikte zo goed waarna ik ook Guerlain te rijden kreeg. Ze krijgt steeds meer kracht en begint nu echt te dragen. Guerlain is een hele fijne en leergierige merrie en ik stap er iedere dag met veel plezier op. Ze heeft drie correcte basisgangen, geen echte uitschieters maar ze blijft de hele proef mooi in de aanleuning. Daar kan je ook mee scoren. Ik zie de toekomst heel positief in, ook omdat ze zo meewerkend is.”

Petra van Esch tweede

Twee van de drie juryleden zetten Petra van Esch met Fifty Fifty (v. Florencio) bovenaan (jury bij C Monique Peutz 70,441% en jury bij M Cindy Heijligers 69,265%). Piet Groen, jury bij H, zag dat anders. Hij vond de proef 63,824% en daarmee de achtste plaats waard. Met de gemiddelde score van 67,843% werd het de tweede plaats. Ook bij Skylar Bos en Choice Finch (v. Voice) was het jurytrio het met 65,294% (zesde), 68,971% (eerste) en 67,353% (derde) het niet geheel eens. Het gemiddelde van 67,206% betekende de derde plek. Bij Janneke van Riet en Freelance (v. Painted Black) varieerden de scores van 65% tot ruim 70% en met een gemiddelde van 67,108% sloten zij aan als vierde.

* meer nieuws volgt *

Uitslag

Bron: Horses.nl