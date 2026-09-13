Niels Bax maakt ZT-debuut met First Lewis: ‘Weer een begin van een nieuw hoofdstuk’

Ellen Liem
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Niels Bax maakt ZT-debuut met First Lewis: ‘Weer een begin van een nieuw hoofdstuk’ featured image
Niels Bax met First Lewis. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Niels Bax leidde First Lewis (Ferguson x Wynton) uiterst succesvol op vanaf jong paard tot de Lichte Tour en hield de hengst daarna geruime tijd thuis. Nu is de bij het NRPS en in Oldenburg goedgekeurde hengst aangekomen in de Zware Tour: in zijn allereerste ZT-proef liep First Lewis naar bijna 66% (65,74%) in de Intermédiaire II. Dat was op de Subtopwedstrijd in Houten goed voor de hoogste Inter II-score en de derde plaats in het gecombineerde ZT-klassement.


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