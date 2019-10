Niels Bax wint debuut met dik 71: ‘Nu was het tijd om de stap te wagen’

Niels Bax maakte met Giano (Lord of Loxley x Sandro Hit) vandaag op Geldrop Hippique een geslaagd debuut. Het was voor de achtjarige bij het AES goegekeurde hengst niet alleen zijn debuut in het ZZ-Zwaar maar ook zijn allereerste wedstrijd. Het pakte met 71,429% goed uit en met die fraaie score wonnen ze unaniem de rubriek.

Niels Bax heeft Giano vanaf zijn derde onder het zadel. “Het was een bewuste keuze om hem niet eerder dan nationaal te starten. Wij vinden dat Giano heel veel kwaliteit heeft en hebben hem de tijd gegeven. Hij beweegt heel groot en met zijn maat van 1,76 heeft hij die tijd ook echt nodig gehad om kracht te ontwikkelen”, legt Bax uit.

Niks te klagen

“We hebben thuis vijf jaar getraind maar je moet toch een keer de stap wagen. En dat hebben we nu gedaan”, vervolgt Bax lachend. “We hadden nog wel een paar strubbelingen die glad gestreken moeten worden. Zo mocht hij in galop iets meer naar voren aantrekken en we hadden een keer een wisseltje na. Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen maar voor de eerste keer ben ik echt super tevreden en klaag er absoluut niet over.”

Heel goed uitgepakt

Bax koos met de fraai aangeklede entourage van Geldrop Hippique niet de makkelijkste accommodatie uit voor het wedstrijddebuut. “Het was afwachten in zo’n mooi aangeklede accommodatie. Maar als ‘ie daar fijn meeloopt weet je dat je je daar in de toekomst geen zorgen over hoeft te maken. Hij had de oortjes erop, dacht de goede kant op en liep voor mijn gevoel happy en fijn door de proef. Toen we de ring in gingen, dacht ik: we zien het wel. Maar het heeft heel goed uitgepakt. Dit was een beginstapje, nu gaan we het verder uitwerken.”

Combinatie dekkerij

Nu het begin gemaakt is, is Bax van plan de hengst dit indoorseizoen nog een aantal keer in het ZZ-Zwaar uit te brengen. “Dan hoop ik de aandachtspuntjes eruit te rijden”, zegt Bax die thuis in de training al wat Zware Tour-werk meepakt. “Giano heeft heel veel aanleg voor de piaffe en passage. Daar zijn we rustig aan mee bezig. Je kan het nooit zeggen maar het uiteindelijke doel is wel de Grand Prix. Die kans heb je als een paard van jezelf is en het is heel leuk dat we dat kunnen combineren met de dekkerij.”

Beetje speciaal

Hengstenhouderij De IJzeren Man fokte Giano zelf uit Donnacetta, die ze ook nog steeds in bezit hebben. “Het is een goede keuze geweest om haar destijds met Lord of Loxley te dekken. We hebben nog volle broer van Giano, dit jaar had ze een veulen van Blue Hors Farrell en nu is ze drachtig van onze eigen hengst First Lewis. Toen we destijds De IJzeren Man overnamen van meneer Gordijn, hebben we ook Donnacetta overgenomen. Dat maakt het wel een beetje speciaal.”

Remy Bastings tweede met 70%

Remy Bastings was in deze rubriek de tweede ruiter die de zeventig procent aantikte. Hij reed met de KWPN-hengst Hennessy (v. De Niro) naar 70,000% en werd daarmee tweede. Dana van Lierop en Dodge Raider (v. Desperados) volgden met 68,571%op de derde plaats. Het Subtopdebuut van de zesjarige KWPN-hengst Turfhorst Invershin (v. Charmeur) onder Theo Hanzon was goed voor 67,786% en de vierde plek. Die plek deelden ze met Esmeralda Tol, die met L.A.W. Tol’s Denver (v. Zizi Top) exact dezelfde score van 67,786% neerzette.

Bron: Horses.nl