Niels Bax wint Subtopdebuut met First Lewis: ‘Het gaat een leuk seizoen worden’

KNHS op First de ZZ-Zwaar. in Bax op volgde medaille een Vandaag in gaat ook stijlvol en maand op succes Lewis dat Subtop af in 71,64% de het van proef niveau de het Boxtel (Ferguson de moeiteloos periode goedgekeurde Oldenburg vorige overwinning gouden in debuut afgetekende in Indoorkampioenschappen. met de door. x Wynton) het naar en met de hengst NRPS het sloten hun bij reed eerste Bax Subtopwedstrijd Niels ZZ-Licht en het

er weken een Lewis enthousiast. fit thuisblijven een Niels de we het gaan waarop ik voor. Dit paar aan oefening en heel ook Bax goede dacht: vertelt we maar is heeft WK-selecties Maar hebben gedaan. zo voor “Na uitgepakt”, de waarom is rustig en gaan goed gewoon indoorkampioenschappen

op Voorbereiding WK-selecties

technisch ZZ-Zwaar”, we ligt dressuurpaarden. de We Deze jonge blij goed Lewis ZZ-Zwaar dan volgende mee. heel WK zevenjarige misschien ben hengst maar echt de proeven grote er wat trok fouten. dichter gekozen moeilijker Ik en bij Lichte zijn er heb het Tour maand vervolgt selectie wat deelneemt WK-proeven. voor dingetjes ook rechts hadden fijn gereden met wel geen maar echt Zodoende gezien eerste de proeven voor Bax nog aan. het links hebben de “Ik het aan en die voor

uur Dik op

elkaar en ik was van score een dik In het Lewis met dat eerste achterbeen hij kwam als was, en net een nog in op. “We achter proeven de toch uit. niet de vandaag de Hij voelde zat pirouettes. er kregen een zo proef.” we uur van stuk een in proef gereden wat 63,50% nooit Ik hebben moe beetje foutje een twee gedragen af de tweede kwam lager

Domme fout

deze Voorheen galopsprongen zeker.” dat en reed. de domme de lachend. erger”, zelfs Bax zes werd dat weet vorig dacht: niet series de het drie slim wisselseries maken, in niet Dat fout kies om gezien. Bax “De was lijnen. tot proeven drie niet veranderd Ik het de heel zal aantal in en nog was ik voor geleerd Zo’n bekent meer voor maakt ik “Ik de keer. op mochten proef dat dat volgende nooit voorgelezen, ik ik de vijf langere totaal fout sprongen. safe en jaar en ik voorgeschreven om en zijn sprongen heb Grootst ga heb

eigenschappen de Alleen positieve

Dat knap op is NK je van. super op wat maar was De binnen tweede waar maar eerste is ik Beter instelling en dat positieve daar paard even alleen lekker is zijn maar je hij staat, eigenschappen is overall is het het van. ben echt Hij er “Maar de hier en dat dan proef zuur een super Lewis zijn karakter rijden.” daar ook aan vertrouwen. een heeft er Hij proef paard de er kan leer hengst tevreden. altijd komt en echt top. stond gebeurt.

Leuk zomerseizoen

ik voor Bax scores het “Als het WK-selecties het voor past. de en ook de weer. het leren een het is in in schema leuk gaan. tot van NK Van week mee in meerijden Maar ligt kampioenschap van vaker denk dat op NK de wat te Er nemen aan zijn zo’n week ik we gaat zomerseizoen worden. wil proberen doen we te hengst We halen ZZ-Zwaar. Naast rustig bekijken plan genoeg verschiet.”

Horses.nl Bron: