Nieuw Grand Prix-talent voor Justin Verboomen

De Belgische rising star Justin Verboomen heeft er naast zijn internationale toppaard Zonik Plus (v. Zonik) een tweede paard voor het hoogste niveau bij: Djembé de Hus OLD. Verboomen reed de Damon Hill-zoon vorige week HC in een nationale Grand Prix (72,3%) en de tienjarige Oldenburger-ruin aan het einde van deze maand op het Belgische Kampioenschap aan de start wil brengen.

Met Jessica Michel Botton liep Djembé de Hus op zesjarige leeftijd het WK Jonge Dressuurpaarden en werd daar dertiende in de finale. In 2024 reed de Franse amazone de vos op een achttal internationale Grand Prix-wedstrijden. De beste resultaten behaalden ze in Falsterbo (GP twaalfde met 66,478%, GPS vijfde met 69,255%).

Tijdelijke ruiterwissel

Afgelopen najaar raakte Michel Botton haar drietal toppaarden, waaronder dus Djembé de Hus (lees hier meer), kwijt. Alizée Froment maakte toen op social media bekend dat zij de nieuwe amazone van de drie paarden was. Maar toen was al duidelijk dat de ruiterwissel van korte duur zou zijn: Froment liet weten dat ze de paarden zou rijden totdat ze hun ‘droomfamilies’ zouden vinden.

Ook Thor de Hus naar Verboomen

Froment maakte op social media bekend dat Verboomen de nieuwe ruiter van Djembé de Hus is. Verboomen heeft tevens de teugels van Thor de Hus (v. Glock’s Toto Jr.) overgenomen. De zevenjarige Thor de Hus liep vorig jaar het WK Jonge Dressuurpaarden. Hij werd zeventiende in de inleidende proef (81,4%) en achttiende in de kleine finale (76%).

Bron: Horses.nl/Insta/DP/ED