Nieuw talent voor Patrick van der Meer

Zaterdag debuteerde Patrick van der Meer met Sephora (v. Donnerhall II) in het ZZ-Zwaar van Oud Gastel. Hun score van 68,5% was direct genoeg voor de zege. Van der Meer is vooral heel blij dat hij straks weer een fijn Lichte Tour-paard heeft, nadat First Apple twee maanden geleden verkocht werd naar de Verenigde Staten.

Sephora is van dressuuramazone Morgan Barbancon, die niet zo lang geleden terug verhuisde naar Geneve nadat ze jarenlang in Nederland woonde en trainde.

“Morgan heeft teveel paarden, zodoende dat Sephora bij mij kwam. Op termijn is verkoop het doel, maar doorrijden en uitbrengen staan nu voorop. Ik ben er hartstikke blij mee. Ze past mij echt en ze heeft een super fijn karakter. Nadat First Apple vertrok val je toch wel een beetje in een soort gat, omdat je geen opvolging hebt voor je Grand Prix-paarden, maar zij kan nu straks ook internationaal in de Lichte Tour mooi mee.”

Scherp

Over hun proef vertelt hij verder: “Ik wilde kijken hoe ze op vreemd terrein is. Ze is thuis heel braaf, maar ze wordt nu ook best scherp door de training. De proef verliep goed. Het was nog wel groen, maar alles is aanwezig. Een heel mooi begin”, besluit Van der Meer tevreden.

Pas vijftien jaar

Chiel van Bedaf, eerder succesvol bij de Children, maakte ook een mooi debuut in het ZZ-Zwaar. In de eerste proef werd hij nog derde met Fernando (v. Tango) met 65,86%, achter Van der Meer en Karen Nijvelt, die met Top’s Go For It (v. Jazz), 66,43% neerzette.

In de tweede proef pakte de pas vijftienjarige ruiter de zege met 67%.

De tweede plaats was hier voor Cindy Bom, die met James (v. Tuschinski) 64.5% noteerde. Annemijn Boogaard en Fullspeed TC (v. Ziesto) werden hier derde met 62,79%, nadat ze in de eerste proef vierde werden met 63,7%.

Bron: Horses.nl