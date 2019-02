Nieuwe competitie voor Subtop-combinaties

In de springsport is er vaak meer prijzengeld te verdienen dan in de dressuur. Daar wil Roelofsen Horse Trucks nu verandering in brengen. De vrachtwagenbouwer uit Raalte heeft een nieuwe dressuurcompetitie op poten gezet waarin meer prijzengeld te verdienen valt. Met een mooie prijzenpot en finale op een internationaal podium hoopt Roelofsen de dressuursport een stimulans te geven.

“We hebben als doel hebben om de Subtop te stimuleren en een extra mogelijkheid bieden om deel te nemen aan finale kür op muziek op een internationale wedstrijd”, aldus organisator Roelofsen.

Tien selectiewedstrijden

Van april tot en met september zijn er tien selectiewedstrijden verspreid door Nederland uitgeschreven. Om in aanmerking te komen voor een finaleplek dienen combinaties minimaal drie wedstrijden te rijden. De finale wordt op van 17 tot 20 oktober verreden op CSI Zwolle.

Kalender

28 april Geesteren

18 mei Blaricum

8 juni Peelbergen

20 juni Delft

13 juli Nieuw en St. Joosland

20 juli Exloo

18 augustus Uden

1 september Aerdenhout

7 september Tolbert

15 september Velddriel

Prijzenpot

Op de selectiewedstrijden bedraagt de prijzenpot 150, 100, 75, 50, 25 euro met volgprijzen van 20 euro. De hoofdprijs in de finale is drie maanden rijden in een nieuwe Parados. De reservekampioen ontvangt 250 en de nummer drie 150 euro. De volgprijzen zijn 25 waard en alle deelnemers hebben prijs.

Bekijk hier het reglement

Bron: Horses.nl