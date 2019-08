Nieuwe data voor finales Greenpoint Kostendrukkers Cup en Felix Hippisch Cup

Door de hevige wind op 8 juni in Nieuw- en Sint Joosland werd om veiligheidsredenen besloten de finales van de KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup en de KNHS Felix Hippisch Cup af te gelasten. Nu is een nieuwe datum voor deze finales gevonden. Dat is zaterdag 7 september tijdens de tweedaagse Subtopwedstrijd in Tolbert.