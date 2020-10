Nieuwe dressuurcompetitie voor Lichte Tour, Zware Tour en U25

Roelofsen Horse Trucks is de sponsor van een nieuwe competitie voor de top van de Nederlandse dressuurruiters. De serie is bedoeld voor de beste combinaties in de Zware Tour, Lichte Tour en U25 rubrieken. De serie wordt verreden onder de naam KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie.

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport Senioren (Zware – en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een aantal (maandelijkse) wedstrijden welke in competitieverband worden verreden en wordt afgesloten met een finale.

Deelname

Startgerechtigd in de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie zijn:

Senioren in de Zware Tour – Grand Prix

Senioren – Lichte Tour

U25 combinaties

De competitie wordt verreden tijdens een aantal aangewezen Kadervormings & Uitzend wedstrijden (K&U).

Kijk hier voor de uitgebreide bepalingen en voorwaarden.

Kalender

De eerste KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie bestaat uit 11 wedstrijden en een finale. Om in aanmerkingen te komen voor de finale moeten combinaties in minimaal vier competitiewedstrijden zijn gestart. De zes beste combinaties uit het klassement gaan door naar de finale waarin een kür wordt gereden. De competitie en finale voor de eerste editie wordt verreden op de volgende wedstrijden:

*8 november – Exloo

*29 december – Nieuw en Sint Joosland

*17 januari – Tolbert

*26 of 27 februari – Utrecht

*21 maart – Schijndel

Voor de maanden april tot en met september wordt de kalender ingevuld na vaststelling van de KNHS Categorie-I kalender, deze wordt bepaald in januari 2021.

De finale wordt verreden tijdens het internationale concours Jumping Zwolle van 14 – 17 oktober.

De volledige wedstrijdkalender van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie wordt gepubliceerd op www.knhs.nl. Alle wedstrijden en data zijn onder voorbehoud. Op korte termijn wordt afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19 een besluit genomen over de eerste wedstrijd.

Prijzen

Sponsor Roelofsen Horse Trucks heeft voor zowel de competitiewedstrijden als de finale aantrekkelijk prijzen beschikbaar gesteld. Voor de competitiewinnaars is er een speciale extra prijs, die krijgen voor een bepaalde periode de beschikking over een Parados Sport, de luxe 2 paardsvrachtwagen van Roelofsen Horse Trucks.

Van Silfhout blij met ondersteuning

Bondscoach Alex van Silfhout is blij dat Roelofsen Horse Trucks bereid is de senioren te ondersteunen. “We waren al een tijd op zoek naar een sponsor om de seniorenwedstrijden te ondersteunen. Met de steun van Roelofsen kunnen we de wedstrijden aantrekkelijker maken met onder meer hoger prijzengeld. Voor de sport is het belangrijk dat deze K&U wedstrijden en competitie er zijn. Door alles open te laten zoals voorheen, krijg je meer versplintering van de wedstrijden en gaat het competitiegevoel weg. Als je een grotere groep deelnemers op één locatie hebt, krijg je meer competitie en weet iedereen beter waar hij staat en waar aan gewerkt moet worden. Ook voor ons als bondscoaches geeft dat extra informatie en bovendien kunnen we zo beter alle combinaties op een locatie aan het werk zien.”

Voordelen voor juryleden

Van Silfhout ziet ook veel voordelen voor met name Lichte Tour juryleden. “Als je wedstrijden hebt met weinig deelnemers in de Grand Prix zullen organisaties altijd genoodzaakt zijn een Grand Prix jurylid te vragen die dan ook de Lichte Tour beoordeeld. Op die manier komen de Lichte Tour juryleden niet aan bod en zullen die zich onvoldoende door kunnen ontwikkelen. Bij grotere rubrieken kun je meer juryleden aan het werk hebben. Het is heel fijn dat naast alle nuttige competities voor de jeugd, er nu ook een concept voor de senioren is. We zijn alle sponsors zeer dankbaar voor hun steun.”

Roelofsen: Krachten bundelen

Sponsor Jonny Roelofsen vertelt: “Als Roelofsen Horse Trucks doen we al jaren veel aan de stimulering van de springsport. Sinds vorig jaar zijn we begonnen met onze eigen dressuurcompetitie voor de Subtop, om ook de dressuursport een extra stimulans te bieden. We zijn blij dat we nu samen met de KNHS de krachten kunnen bundelen om de competitie naar een nog hoger niveau te tillen en te koppelen aan K&U wedstrijden. Door onze sponsoring is er een hoger prijzengeld mogelijk en zal de internationale sfeer tijdens de finale op CSI Jumping Zwolle een extra stimulans zijn voor de deelnemers.”

Bron: Persbericht KNHS