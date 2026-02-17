Nieuwe Grand Prix-hoop voor Laudrup-Dufour dient zich aan

Savannah Pieters
Cathrine Laudrup-Dufour. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Cathrine Laudrup-Dufour beschikt over een indrukwekkende lichting jong talent. Onlangs maakte de Deense amazone zeer succesvol haar debuut met twee zonen van Franklin, en afgelopen zondag voegde zich daar opnieuw een veelbelovende debuut aan toe. Met de Sezuan-zoon Scaglietti V reed zij op een nationale wedstrijd in Helsinge naar een fraaie 75,741% in de Intermédiaire II.


