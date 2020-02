Nieuwe reeks jeugdrubrieken in 2020

Na het succes van de pilot jeugdrubrieken dressuur in 2019 start de KNHS in 2020 met een reeks van nieuwe pilots in zowel dressuur, springen als eventing. Anders dan in de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter.

Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij een kind samenwerkt met een ander levend wezen. Dit vraagt veel van kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in het wedstrijdsportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen wordt de ontwikkeling meer bevorderd.

Meer plezier

Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde omgang met het pony’s of paarden vormen de basis voor het goed leren paardrijden. Het is daarom belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor de jeugd.

Als je kijkt naar de pedagogische aspecten van de ontwikkeling van kinderen blijkt dat de huidige inrichting van de wedstrijdsport hier niet of onvoldoende op aansluit. Wanneer je als achtjarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, rijd je dezelfde proeven of parcoursen als je veertienjarige zus en word je ook nog eens op dezelfde manier beoordeeld door de jury. Je wordt als achtjarige in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld zestienjarigen die op een D-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk!

Dezelfde leerfase en motoriek

Daarom start de KNHS met een pilot van jeugdrubrieken in de dressuur, eventing en het springen. In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony of het paard geen rol meer speelt. Het doel is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony of het paard speelt dan geen rol meer maar het kind staat meer centraal. De klassenindeling blijft wel hetzelfde. De kinderen blijven dus gewoon rijden in de klasse waar ze nu ook in rijden met dezelfde proeven / hoogtes van het parcours/ de cross. De winstpunten die zij behalen in de jeugdrubrieken tellen dus ook gewoon mee.

Bron: KNHS