Nieuwe talenten overtuigen: Laudrup-Dufour wint met twee Franklin-zonen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Final S (v. Franklin) mocht in Herning de prijs van Freestyle en zijn amazone Cathrine Laudrup-Dufour komen ophalen. Foto: FEI/Pernilla Hägg
Cathrine Laudrup-Dufour heeft afgelopen weekend twee uiterst succesvolle debuten gemaakt op de nationale wedstrijd in het Deense Helsinge. De amazone won de Grand Prix met de DWB-hengst Final S (Franklin x Stedinger) met een veelbelovende score van 78,485%. Met Franko Unik (Franklin x Don Schufro) zegevierde ze in de Prix St. Georges met 79,364%.


