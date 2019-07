Nikki Pije op de rit na babypauze: ‘Zowat iedereen verklaarde me voor gek’

Nikki Pije beviel twaalf weken geleden van haar eerste kindje en sinds zes weken zit ze weer in het zadel. Niet gehinderd door haar babypauze was de amazone vandaag op de Subtopwedstrijd in Werkendam goed op dreef. Met Commaar G (Florencio I x Cocktail) reed ze 63,86% en 61,43% bij elkaar en werd met die scores eerste en tweede in het ZZ-Zwaar.

“Het viel zeker niet tegen”, zegt Nikki Pije tevreden. “Dit was weer de tweede wedstrijd na m’n zwangerschapsverlof. De vorige wedstrijd was meer om af te tasten waar we stonden. Toen misten de puntjes op de i en hadden we teveel fouten. Ik zat er toen net drie weken weer op en de wedstrijd kwam eigenlijk te snel. Nu begint het weer meer op z’n plek te vallen.”

Unaniem commentaar

Pije zette twee nagenoeg foutloze proeven neer. “Commaar kreeg wat spanning door het wisselen van de losrijbaan naar de wedstrijdring maar gelukkig hadden we tijd om we een paar keer op en neer stappen. Het waren twee hele constante proeven met weinig fouten. Alleen was hij in de eerste proef was hij iets scherper aan m’n been, dat miste ik een beetje in de tweede. Ook het jurycommentaar was in beide proeven redelijk unaniem. Ze vonden het een fijn beeld met een goede draftour. De galop moet nog meer bergop en met meer expressie. Daar werken we in de training aan en dat heeft nog wat tijd nodig. Ik ben blij dat we fijn rond hebben kunnen rijden en van daaruit gaan we weer verder.”

Niet de meest spectaculaire

Volgens Pije is haar Commaar niet het meest spectaculaire paard in zijn bewegingen. “Op z’n beweging gaat hij geen kampioenschap winnen maar hij is super constant in de aanleuning en heel tactzuiver. Niet de meest spectaculaire maar wel een fijn stabiel paard. Hij heeft zo’n fijne werkmentaliteit en doet wat ‘ie moet doen. Daardoor zitten we er eigenlijk altijd wel bij.”

Tot achtentwintig weken

De combinatie was afgelopen seizoen in de klasse ZZ-Licht geselecteerd voor het NK maar door Pije haar zwangerschap kon ze daar sowieso niet rijden. Daarop besloot ze toen de overstap naar het ZZ-Zwaar te maken. “Ik heb tot achtentwintig weken serieus kunnen doorrijden en de dag voor de bevalling zat ik er nog op maar dat was toen alleen een beetje hobbelen. Lilian en een stalgenootje hebben hem doorgereden en Theo heeft er ook een paar keer opgezeten”, zegt Pije die al tien jaar traint bij Lilian Merkx en dat combineert met lessen bij Theo Hanzon. “Zo is hij mooi op niveau gehouden en Commaar is ook geen paard om een half jaar in het weiland te parkeren.”

Hele trukendoos

Hoewel de Pije met Commaar inmiddels kan lezen en schrijven en overstap naar de Prix St. Georges in zicht komt, was het begin met de inmiddels twaalfjarige ruin niet zo makkelijk. “Hij had als vierjarige een paar keer B en L1 gelopen en verder eigenlijk niks gedaan. Ik ging er voor zijn fokker een keer opzitten om een verkoopfilmpje te maken maar daar kwamen geen reacties op en ben ik hem verder gaan rijden. Hij moest een keer vertrekken waarop ik hem zelf heb gekocht. Zowat iedereen verklaarde me voor gek want het was niet zo’n makkelijk paard. Zo heeft het drie maanden geduurd voordat ik gewoon kon opstappen. Hij was nogal vlug en draaide om. Echt erg ondeugend en stout, hij had een hele trukendoos”, blikt Pije lachend terug.

Nu poepiebraaf

“Op een gegeven moment is het kwartje gevallen en nu is hij poepiebraaf. Als je mij gezegd destijds zou hebben gezegd dat ik er met mijn dikke, zwangere buik op zou gaan zitten, had ik je voor gek verklaard. We hebben echt een klik samen en als Commaar voor je kiest gaat ‘ie voor je door het vuur”, zegt Pije over haar eerste Subtoppaard. “Dit niveau is voor ons beide nieuw en we moeten het samen leren. Tot nu toe valt het niet tegen.”

Springt alles

Naast de dressuur brengt Pije haar Florencio-zoon ook in de springsport uit. “Ik heb vroeger altijd gesprongen en dat bleef kriebelen. Voor de afwisseling heb ik met Commaar een keer een sprongetje gemaakt en dat kan hij bovengemiddeld goed. Toen zijn we gaan lessen en in de B gaan starten. Dat vond hij in het begin wel spannend. We kwamen altijd rond maar hadden regelmatig een paal. Nu springt hij alles, het maakt niet uit waar je hem voor zet. Ik wil nu eerst de dressuur op de rit en van de winter gaan we ook weer op springconcours. Eerst weer even een paar rondjes in de B en kilometers maken en dan maken we de overstap naar het L.”

Ook Den Dekker 1 en 2

Net als Pije werd ook Lisette den Dekker een keer eerste en tweede in het ZZ-Zwaar. Zij reed Excellent (v. United) naar 64,50% en 62,86%. Gianni Gevers volgde in beide proeven als derde. Met Bolero DVB (v. Jazz) noteerde hij 61,36% en 62,14%.

Bron: Horses.nl