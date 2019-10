Nikki Pijper scoort in ZZ-Zwaar: ‘Lichte Tour met zelf opgeleid paard een droom’

Nikki Pijper behaalde vandaag op de Subtopwedstrijd in Berlicum met Four Seasons (Vivaldi x Balzflug) een dubbele primeur. Ze wonnen met 64,000% en 64,357% hun eerste oranje linten in het ZZ-Zwaar. Naast de twee overwinningen betekenen die scores ook een nieuw persoonlijk record in deze klasse.

“Het ging eigenlijk heel fijn vandaag. Vorige week hadden we nog wat fouten en het doel voor vandaag was scherp en wat minder fouten. Alleen wat minder fouten is helaas niet gelukt”, vertelt Nikki Pijper lachend. “Maar we hadden ook hele goede stukken die echt veel beter gingen. Ik heb er nu voor het eerst echt fijn aan kunnen rijden en dat dat beloond wordt, is helemaal leuk.”

Hoge punten voor draf en stap

De combinatie werd beloond met fraaie punten voor het drafgedeelte maar liet in de pirouettes en series nog wat liggen. “Ik ben echt heel tevreden over het drafgedeelte. Four stond er fijn aan en van de jury kregen we het commentaar ‘mooie oprichting’. Dat is fijn om te horen. Four kan goed stappen en dat kwam er nu ook in de proef uit”, zegt Pijper die een acht kreeg voor de uitgestrekte stap.

Kilometers en wedstrijdritme

“In de pirouettes moet Four nog meer gaan zitten. Dat gaat thuis al veel beter maar nu moet het ook in de proef nog beter. En in allebei de proeven ging de tweede serie niet goed, dat was gewoon zonde. In de eerste proef begon Four voor me uit te wisselen en in de tweede proef sprong hij om de twee. Heel apart want dat oefenen we nooit. In de galop zit nog wat werk. Dat komt in de proef ook allemaal snel achter elkaar. Er zit zeker nog ruimte voor verbetering in en gelukkig zitten we nu nog niet aan onze top. We gaan nu kilometers maken en het wedstrijdritme oppakken. Ik merk dat ik nog niet handig genoeg ben en moet leren om in de proef dingen op te lossen.”

Wel of niet?

Hoewel de enkele wissels inmiddels goed bevestigd zijn, heeft het aanleren daarvan de nodige tijd gekost. “Dat is echt een dingetje geweest”, blikt Pijper lachend terug. “Maar nu zijn ze wel goed bevestigd en de losse springt hij allemaal goed. De series gaan thuis ook goed alleen in de proef word ik nog wat onzeker: gaat ‘ie het wel of niet doen? Misschien dat ik dan zelf net wat te gespannen ga zitten. Maar in beide proeven ging de eerste serie vandaag goed dus dat is al een verbeterpunt.”

Super tof

De amazone reed eerder Lichte Tour met Don Jovi (De Niro x Donnerhall). Nadat hij verkocht werd, kocht Pijper de destijds driejarige Four Seasons. “Don kende het trucje al en deed de series met twee vingers in zijn neus. Met Four ben ik in het L1 begonnen en dat is toch anders.” Hoewel de winstpunten voor de overstap naar de Prix St. Georges bijna behaald zijn, denkt Pijper daar nog niet aan. “Ik wil eerst het ZZ-Zwaar goed voor elkaar hebben en constante scores rijden. Maar het is wel een soort droom om met een zelf opgeleid paard Lichte Tour te rijden. Dat zou echt super tof zijn.”

Jacqueline Olyslagers volgt

In beide proeven ZZ-Zwaar volgde Jacqueline Olyslagers als tweede. In de eerste proef reed ze Walkman (v. Olivi) naar de score van 63,000%, in de tweede naar 63,429%.

Inter I voor Vivian Chang

Vivian Chang won de gecombineerde rubriek Lichte Tour. Zij reed Cerise (v. Santano) in de Intermédiaire I naar 66,765% en dat was vandaag in Berlicum tevens de hoogste dagscore. De Inter I van Joyce van Schaick en Royal Heritage (v. Royal Blend) leverde 64,338% en daarmee de tweede prijs op. Wendy van de Logt – Van Boxtel en Giacomo B (v. Tango) waren de beste in de beste Prix St. Georges. Hun score van 63,824% betekende in dit gecombineerde klassement de derde plaats.

Bron: Horses.nl