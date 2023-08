Nina van Mook verliest Grand Prix U25-paard Elinda M

Nina van Mook heeft afscheid moeten nemen van haar Grand Prix-paard Elinda M (Maestro x Recruut). De veertienjarige merrie was dragend van McLaren, maar kreeg bij de geboorte van het veulen met meerdere complicaties te verduren en is na een maand lang strijden overleden.

“Toen Elinda moest bevallen, bleek het veulen achterstevoren te liggen. Het heeft veel moeite gekost om het veulen er af te krijgen en hij is helaas dood ter wereld gekomen. Elinda had een longbloeding, baarmoederontsteking en daar bovenop kreeg ze hoefbevangenheid, dat is haar uiteindelijk teveel geworden”, vertelt de geëmotioneerde Van Mook. “Elinda M, het paard waar ik alles aan te danken heb. Die mij gemaakt heeft tot wie ik nu ben. Samen opgegroeid en een band zo sterk samen hebben dat ik hoop dat ik het ooit nog met een ander paard mee mag maken.”

Uit eigen fokkerij

Elinda M werd gefokt door de Familie van Mook en Nina is de merrie op driejarige leeftijd gaan rijden. “Ik rijd Elinda vanaf haar derde jaar en ik ben een soort van met haar opgegroeid. We hebben samen de hele weg van niks naar U25 Grand Prix afgelegd en dat heeft me heel handig in het opleiden gemaakt”, vertelde de amazone eerder in een interview met De Paardenkrant. In 2022 werd Elinda’s eerste nakomeling geboren, de Lennox U.S.-dochter Selinda M.

