Nina van Mook wint met topscore en dik PR: ‘Ik kan het bijna niet geloven’

Ellen Liem
Nina van Mook wint met topscore en dik PR: ‘Ik kan het bijna niet geloven’ featured image
Nina van Mook met Macenta M. Foto: Wilma Frentz
Door Ellen Liem

Nina van Mook en de thuisgefokte Macenta M (Geniaal x Bordeaux) behaalden eerder al mooie resultaten in de Lichte Tour en op de Subtopwedstrijd zaterdag in Groesbeek ging daar nog een flinke schep bovenop. Het duo reed in de Prix St. Georges naar een vet persoonlijk record van 72,132%. Daarmee won Van Mook niet alleen met afstand de rubriek maar bemachtigde ook een ticket voor de finale van de Al Wathba Dressage Cup.

