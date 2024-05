NK Children: Britt Kikkert-van der Linde op goudkoers

Met drie paarden in het eerste onderdeel van het NK Children beleefde Britt Kikkert-van der Linde vandaag een drukke dag op het NK Dressuur in Ermelo. Haar beste resultaat zette ze neer met Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari). Met deze thuisgefokte KWPN-hengst reed de amazone naar 79,925% en gaat daarmee aan de leiding in het kampioenschap dat tevens geldt als EK-observatie.

Britt Kikkert-van der Linde verkeert in de luxepositie dat ze drie paarden heeft waarmee ze bovenaan meedoet bij de children. Naast de overwinning met Jerenzo Texel reed ze Mid Knight Texel (v. Wynton) met 76,300% naar de vierde plaats en haar tweevoudig EK-paard Dark Knight Texel (v. Wynton) met 72,567% naar de zesde plaats.

Veel vooruitgang

“Best wel druk”, zegt Britt Kikkert-van der Linde. “Drie paarden bij de Children en ook nog een pony gereden. Daar was ik vierde mee in de observatiewedstrijd. Ik moest heel snel door naar de paarden. “Ik ben heel blij met Jerenzo. We zijn nog maar kort een combinatie en we maken veel vooruitgang. Hij is soms best wat veel. Jerenzo is een heel groot paard.”

Afsluiting Children

“Ik richt me dit jaar echt op de Children. Met mijn pony moet ik nog meer ervaring opdoen. Ik ben nu 14 en wil dit jaar bij de Children afsluiten op het EK. Ik heb al twee EK’s gereden. Jerenzo scoort van de drie paarden het beste, dus ik denk dat ik wel voor hem kies voor het EK. Ik hoop morgen de titel te pakken. Vorig jaar was mijn eerste NK bij de Children en toen was ik tweede. Ik ga mijn best doen.”

Niessen tweede

Regerend Nederlands kampioene Esmae Niessen reed Dadona Diva (v. Johnson) naar 78,892%. Daarmee staat de amazone, die net als Britt Kikkert-van der Linde vorig jaar deel uitmaakte van het EK-team, na dit eerste onderdeel op de tweede plaats.

Kulik met troeven

Floor Kulik is goed begonnen aan haar eerste NK bij de children, waarvoor ze twee paarden tot haar beschikking heeft. Met haar nieuwe troef Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) reed ze naar 76,675% en de derde plaats. Voor Verdi de la Fazenda (v. Florett Ass) van het een weerzien in Ermelo nadat het toppaard van familie Rockx eerder medailles won onder Thalia Rockx. Onder Floor Kulik liep Verdi met 74,675% naar de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl / NK Dressuur