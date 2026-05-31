NK Dressuur 2026: Anniek van Dulst Nederlands Kampioen young riders

Podium NK young riders 2026 (vlnr): Lara van Nek, Anniek van Dulst en Esmee Boers Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Met een prachtige Kür op Muziek en de winst in de eerste proef was Anniek van Dulst de overtuigende kampioene bij de Young Riders op het NK Dressuur met My First Choice Dutopia “Mijn eerste titel ooit”, lacht Anniek. Zilver was er voor een emotionele Lara van Nek en de kwaliteitsvolle Jatilinda. Esmee Boers pakte het brons.

