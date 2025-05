NK Dressuur: Floor Kulik wint eerste onderdeel Children, Bo Leijten dichtbij

Nederland maar nieuw plek en al boven er op score (84,893%) score dit deze noteerden nu het voor ook Le wel betreft in Bella scoorden vandaag Maar de EK-observatie dus eerste in van combinatie tweede Mans de 80,697%. een Exloo Daarmee Floor EK-team. kampioenschap Rose dik de Kulik verbetering in het persoonlijk in Tolbert. jaar geen de in de de dat Toen goed eerder in 73,072% richting staat het resultaat van betekent inloopproef, record. op niet EK-observatie vandaag in en alleen 80% ze wat een

Bo Leijten

drie tweede van de scoorden de die dat dit haar een en was de merrie de al vandaag van eerder Leijten internationale over wel. sterk Tolbert 80% nieuw combinatie, top telt mee met EK-observatie proeven voor is kampioenschappen (v. de Bo 80% boven maar Deze alle op De De in en de ging inlooproef. seizoen combinatie tante eindigde, medailles Gentle in maar scoorde NK aan op van die de proef drie de was bezig 80,036%. persoonlijk niet Leijten niet Wittenstein). Wittenstein eerste een op record in V

van Kate Lee

75,268% twee eerste en Zwambagt Happy MS reed naar U25 de en naar in (v. EK-observatie Fernandell titelstrijd (v. vier. Met Tuschinki) Grand Lee vandaag van over toppers: in MS was Fernandell gereden van Kate heeft Febe For staat plaats Tolbert Lee Van het op de de de en Feet met Op hoger beschikking de en eerder in door amazone Van Feet Happy Nederlandse professor de drie andersom. Prix Daarmee Lee met scoorde 74,982%. Compliment). Fernandell

Annabel Conijn

werd vijfde Kenzo naar Conijn (v. en eerste King 69,482% in William) reed dit onderdeel. Wenums Veldzicht met daarmee Annabel

Ermelo Exloo Van naar

programma CDI mede in haalbaar. de titels. data jaar Dressuur in het staan op beslist niet de CDI jeugd door voor NK en voorgaande dat drie alle drie op titelstrijd twee het Zodoende individuele meetellen het de proef) streed kampioenschap. de op kampioenschappen senioren dit rijdt Op het samen Nederlands In Voor om van met werd internationale Ermelo de jeugd Eerder over NK weekend de children proeven. landenproef die dit Ermelo proeven Exloo. jaren (inloopproef, alle hun was voor

en de medailles waarna worden zondag Children De de rijden de proef verdeeld. morgen individuele landenproef

Uitslag

Horses.nl Bron: