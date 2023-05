NK Dressuur: Hermès ontbreekt, net zoals Emmelie Scholtens en Kirsten Brouwer

Een aantal grote namen ontbreken volgende week op het NK Dressuur voor senioren in Ermelo. Nederlands beste dressuurcombinatie van dit moment, Dinja van Liere en Hermès, staat niet op de startlijst. Emmelie Scholtens, nog herstellende van haar knieoperatie, maakt haar rentree niet op het Nederlands Kampioenschap en Kirsten Brouwer is er met Foundation evenmin bij in Ermelo. Wel op de startlijst staan: Marlies van Baalen met Habibi DVB en Go Legend, Dinja van Liere met Hartsuijker, Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy en Invictus en Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss

Joop van Uytert gaf onlangs al te kennen in de Horses Podcast dat de focus voor Hermès ligt op de Olympische Spelen in Parijs en hij dit seizoen wordt gespaard. Emmelie Scholtens is nog herstellende van haar knieoperatie en brengt Desperado N.O.P. en Indian Rock nog niet aan de start op het NK. Kirsten Brouwer, die dit winterseizoen indruk maakte met Foundation, ontbreekt eveneens op de startlijst.

Edward Gal?

Edward Gal, die eerder aangaf dat hij dit seizoen zijn rentree wilde maken in de wedstrijdsport, is er nog niet bij op het NK Dressuur, de eerste observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap in Riesenbeck.

Hartsuijker en Dream Boy

Wel van de partij zijn twee paarden die nog niet hebben gelopen dit buitenseizoen. Dinja van Liere neemt Hartsuijker (v. Johnson) mee, die een goed winterseizoen liep. En Hans Peter Minderhoud komt met teampaard Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi), die voor het laatst liep op The Dutch Masters in Den Bosch.

Minderhoud neemt ook zijn jonge troef Invictus (v. Jack Sparrow) mee, die onlangs op CDI Exloo over de 72% scoorde in de Grand Prix.

Van Baalen, Zweistra en Lynne Maas

Marlies van Baalen is ook met twee paarden van de partij: met Habibi DVB (v. Don Schufro), die de stijgende lijn die buitenseizoen flink te pakken heeft en Olympisch- en EK-partner Go Legend (v. Totilas), die onlangs zijn rentree maakte op CDI Exloo.

Hetzelfde geldt voor Lynne Maas, die onlangs met Electra (v. Jazz) een zeer goede indruk maakte op CDIO Compiègne.

Zoals altijd is Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) van de partij, vorig jaar won de combinatie zilver op het Nederlands Kampioenschap.

Adelinde Cornelissen

Tenslotte is ook Adelinde Cornelissen er weer bij. Zij staat op de deelnemerslijst met Fleau de Baian (v. Jazz), Parzivals volle broer.

ZZ-Zwaar en Lichte Tour

Cornelissen en Van Liere hebben ook in het ZZ-Zwaar een ijzer in het vuur, maar zij kunnen concurrentie verwachten van onder andere Kirsten Brouwer, Febe van Zwambagt en Britt Dekker. In de Lichte Tour zijn enkele namen op de startlijst die van Renate van Uytert-van Vliet, Marieke van der Putten en wederom Van Liere.

U25

Voor de jeugd is het NK Dressuur een belangrijke wedstrijd voor de EK’s later dit seizoen. Marten Luiten verdedigt met Fynona (v. Ampère) zijn titel in de Grand Prix U25, maar met concurrentie van onder andere Thalia Rockx, Febe van Zwambagt en Daphne van Peperstraten zal hij de titel niet cadeau krijgen.

