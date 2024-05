NK Dressuur: Spannende strijd in Lichte Tour, Minderhoud wint met Massimo

met Toto Tour (v. KNHS hij van aanloop voor Vegas dit jr) Luqiedo hele Met scoorden. Adelinde het Silfhout van kleine en van met Diederik flink het het 72% kanshebbers Minderhoud op Cornelissen Kampioenschap jaar met al Peter die staan de scoorden. de zowel Massimo kampioenschap der onderdeel naar als Op allen die een eerste het startlijst van voorsprong. RS2, internationaal Marieke nationaal kampioenschap zorgde Putten Las Kuvasz Hans voor een in In 74,265% rits met bleef Glock’s in Lichte

Glock’s Lichte Hans Las Kuvasz KNHS heel maken. met en startvolgorde behoorlijke Toto en moeilijk met andere Luiten die der met Het Silfhout Heijkoop van dit heeft Putten Marieke Peter de van (op combinaties het line een met Tour Daniëlle Fillion Georges Cornelissen Dominique van met Jakarta met in Johnny. kunnen Prix met Vegas, Massimo USB RS2, Minderhoud jaar Zeven elkaar up Luqiedo, met onder Marten Adelinde vandaag) St. L.E., Kampioenschap Mac Diederik

in), wel het L.E. toen misschien overigens in niet de stap stap wel van die piaffe. in bij zeven hoek Van combinaties van in werd keertwendingen, Dominique hij dat liet en Jakarta de spanning Jakarta zien Fillion beeld wilde groeten. heeft AES-hengst top-7. er veel mooiste De mislukte die de in de draf, het diagonaal aan eindigden die te met aanleg besloot het (onder af zien in van alle maar Tour liet NK einde spanning de andere om Jakarta ambiance Ermelo teveel Filion in Lichte voor uitgestrekte de zes

dan ook Spanning veel voor. in paarden kwamen eens aanleuningsproblemen, parten. speelde top, Daarnaast overigens meer de

Massimo Minderhoud en

zette sprintje de heeft. Overall neer. het niet Minderhoud in kür uitgestrekte waarmee het ook van proef zevenjarige inzet Minderhoud Alleen de protocol, de de behouden. op in Maar Peter meer de van zou Wereldkampioenschap Massimo, draf zesjarigen rest Er (73,088-75%) beste Hans (door willen en in Massimo gebeuren. kan niets 9e in de uitgestrekte werd nog waardoor 74,265 draf beïnvloed. trekken, vorig de de laatste finale spanning), galop kleine Glock’s een voorsprong op kunnen jaar dat laatste wat bij de zoveel te een ruin er de kwam werd kwalificatieproef Met sprong voor die meer leek

Van Van Cornelissen der en Putten, Silfhout

dusver. met (v. Marieke Luqiedo beiden (72,475%) plaats 4 (v. met nationaal op dezelfde Op tot op kwamen Las Aqiedo) en en heeft plaats 2 één volgde van het Adelinde op uit Silfhout 3 Op score Putten Kuvasz Van Glamourdale), ook Diederik RS2 (v. Cornelissen van der die gewonnen. Ferdeaux), Cornelissen en die Van ander Silfhout en met vooral Putten scoorden plaats der 72,157%. Vegas internationaal

morgen (Remy kür de de (Kinetic (Koko USB) (Johnny), in en Witte S), en Hennie Fazenda) Thalia Brouwer (Mac Marten Daniëlle jr Heijkoop Toto Rockx uit Kirsten Martin in (Massimo) beide la 71% TKJ) ook de mogen terugkomen. en Roffel Luiten scoorden Madeleine

Uitslag

Horses.nl Bron: