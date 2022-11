No Limit en Hexagon’s Miamanda verslaan Pavo Cup-kampioenen in Berkel-Enschot

De driejarige No Limit (ex. Noaber v. Geniaal x Florestan I) versloeg vandaag onder Charissa Buurmeijer in de Subli Cup-selectiewedstrijd in Berkel-Enschot praktisch de gehele Pavo Cup-top. Met 85 punten ging No Limit over Pavo Cup-kampioen Nashville SW (v. Secret), reservekampioene Nanny Mc Phee (v. Vitalis), nummer 4 Nox (v. Fürst Romancier) en nummer 6 Nabucco van het Goorhof (v. Secret). Bij de vijfjarigen kwam Hexagon's Miamanda (v. Toto jr) met 86,5 punten aan kop, ook zij versloeg met My Blue Hors Santiano een Pavo Cup-kampioen.

No Limit werd gefokt door Marcel Roerdink uit Winterswijk. Hij komt uit de merrie Florina (Florestan I x Donnerhall), die uit de nalatenschapsveiling van Maria Bergjohann komt en daar destijds veilingtopper was met 18.500 euro. No Limit is nu in bezit van Reesink Horses en Nico Witte en is een toekomstpaard voor Madeleine Witte-Vrees. De ruin kreeg van de jury 85 punten onder Wittes stalamazone Charissa Buurmeijer.

Pavo Cup-toppers

Dat was meer dan een heel stel Pavo Cup-toppers. Pavo Cup-kampioen Nashville SW (Secret x Jazz) kwam onder Femke de Laat op 83,2 punten. Pavo Cup-reservekampioene Nanny McPhee (v. Vitalis) kreeg onder Judith Ribbels 79,2 punten en Pavo-nummers 4 en 6, Nox en Nabucco van het Goorhof, kwamen in Berkel-Enschot met 78,4 en 77,8 punten uit de ring.

Hexagon’s Miamanda voor de derde keer naar topklassering

Bij de vijfjarigen kwam de merrie Hexagon’s Miamanda (v. Toto jr) van fokker Stal Hexagon aan kop. Miamanda, die onder Beni Pachl ook al vierde werd in de Pavo Cup, liep al voor de derde keer naar een topscore in de Subli Cup dit seizoen. Na een derde plaats in Delft (82,6), winst in Varsseveld (83,4) was er in Berkel-Enschot de winst met 86,5 punten. Als die stijgende lijn zo doorzet, belooft dat nog wat voor de finale.

My Blue Hors Santiano op 3

Ook Hexagon’s Miamanda versloeg de Pavo Cup-kampioen van dit jaar in Berkel-Enschot. My Blue Hors Santiano (v. Sezuan) werd met Renate Van Uytert derde met 76 punten. De AES-goedgekeurde Mr Magnum BTH (v. Expression) kwam onder Annemijn Boogaard met 84,4 punten op plaats 2 terecht.

