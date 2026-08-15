Noble Diamond DVB, Liberty’s Milagro, Turfhorst Chaplin en Passoa W winnen laatste DPC-selectie



De laatste dressuurselectie voor de Dutch Pony Championship bracht woensdag weer een mooi aantal jonge pony’s naar Lunteren. Op De Nieuwe Heuvel werd nog één keer gestreden om belangrijke punten richting de finale. Op deze laatste selectie won Noble Diamond DVB bij de vierjarigen, Liberty’s Milagro bij de vijfjarigen, Turfhorst Chaplin bij de zesjarigen en Passoa W was de beste in de 18+ rubriek.

Ellen Liem Door

De jury, bestaande uit Bart Bax en Rosalinde Heck, kreeg vier verschillende rubrieken voor zich. Zes pony’s verschenen bij de vierjarigen, de vijfjarigen vormden met dertien deelnemers de grootste groep en bij de zesjarigen kwamen tien combinaties in de baan. Daarnaast maakten negen combinaties gebruik van de 18+ rubriek, waarin ook ruiters en amazones ouder dan achttien jaar jonge pony’s binnen het DPC-concept kunnen presenteren.

Royale cijfers

Bart Bax en Rosalinde Heck konden daarbij regelmatig royaal in de cijfers. De uitschieters tot 9 en 9,5 kwamen niet alleen voor rekening van de basisgangen, maar ook harmonie, algemene indruk en exterieur werden meermaals hoog gewaardeerd. Het leverde een interessante laatste krachtmeting op, waarin zowel NRPS- als NWPCS-geregistreerde pony’s vooraan meededen en verschillende vaderlijnen zich nadrukkelijk lieten gelden.

Vierjarigen: Noble Diamond DVB grossiert in negens

Bij de vierjarigen was Noble Diamond DVB een overtuigende winnaar. Charline Chen stelde de NWPCS-geregistreerde ruin van FS Next Diamond voor en zag maar liefst vijf keer een 9 op het protocol verschijnen. Draf, galop, gedragenheid & souplesse, harmonie en algemene indruk werden allemaal met dat cijfer beloond. Met daarnaast een 8,5 voor de stap kwam het totaal uit op 88 punten.

Charline Chen nam ook de tweede plaats voor haar rekening. Klein Roderijs Next Cassanova behaalde 82 punten. Ook deze NRPS-geregistreerde ruin een nakomeling van FS Next Diamond. Daarmee drukte FS Next Diamond met de nummers één en twee een stevig stempel op de vierjarigenrubriek.

Spoorzicht’s Jersey en Pleun Sloof eindigden eveneens op 82 punten en werden derde. De NWPCS-hengst van Beauty W kreeg met een 9 voor zijn exterieur zijn hoogste waardering.

Vijfjarigen: Libenti’s Milagro bovenaan

Met dertien deelnemers was de rubriek voor vijfjarige pony’s de grootste van de dag. Libenti’s Milagro en Jaylee Mom kwamen als winnaars uit de strijd. De NRPS-hengst van Strandgaards Mangold verzamelde 86,5 punten en combineerde daarbij sterke verrichtingscijfers met een opvallende exterieurbeoordeling.

Zijn draf was goed voor een 9, maar de hoogste waardering kwam met een 9,5 voor exterieur. Ook voor stap, gedragenheid & souplesse en algemene indruk noteerde de jury 8,5’en.

Libenti’s Milagro met Jaylee Mom. Foto: Dian Smits Fotografie



Diamond Style Turfhorst volgde onder Liz Arends met 81,5 punten. De NWPCS-hengst van Dating AT kreeg eveneens een 9 voor zijn exterieur. Tesla van Equi Center maakte de top drie compleet. Robby van Bregt reed de NRPS-merrie van His Royal Badness DK naar 81 punten, waarbij harmonie en exterieur met 8,5’en tot haar sterkste onderdelen behoorden.

Zesjarigen: Turfhorst Chaplin houdt concurrentie achter zich

Bij de tien zesjarigen lagen de scores in de top dicht bij elkaar. Turfhorst Chaplin en Liz Arends trokken met 83 punten uiteindelijk aan het langste eind. De NWPCS-hengst van Leuns Veld’s Lord kreeg een 9 voor exterieur en 8,5’en voor galop, harmonie en algemene indruk.

Turfhorst Chaplin met Liz Arends. Foto: Dian Smits Fotografie

Met 82,5 punten kwam HRB Jupiter JV onder Sophie van der Steen tot op een half punt van de winnaar. De NRPS-hengst van His Royal Badness DK sprong eruit met een 9,5 voor exterieur.

Ook de derde plaats leverde een mooi fokkerijdetail op. Pleun EPJ is eveneens een nakomeling van His Royal Badness DK. Amy Bax stelde de NRPS-merrie voor en reed naar 80,5 punten, met een 9 voor harmonie. His Royal Badness DK leverde daarmee twee van de drie hoogst geplaatste zesjarigen.

Passoa W pakt winst in 18+ rubriek

Negen combinaties verschenen in de 18+ rubriek, waar Passoa W met Karlijn Olde Klieverik de overwinning opeiste. De vierjarige NWPCS-hengst van Hendi’s Picasso liet een bijzonder constant protocol noteren: 9’en voor stap, draf, harmonie en algemene indruk en een 9,5 voor exterieur. Dat bracht het totaal op 88 punten.



Passoa W met Karlijn Olde Klieverik. Foto: Dian Smits Fotografie

Nowell JVDB en David Derksen werden met 85 punten tweede. De vijfjarige NRPS-ruin van FS Numero Uno NRW kreeg 9’en voor draf en harmonie. De jury roemde hem om zijn schakelvermogen. Keizerskroon Nightwish, voorgesteld door Fabienne Balk, eindigde als derde. De vierjarige NWPCS-merrie van Amalia’s Pieter kwam tot 77,5 punten.

Finalisten bekend

Met de laatste punten op zak is het selectietraject nu compleet. Voor de combinaties die zich over de verschillende wedstrijden hebben weten te plaatsen, komt daarmee het volgende doel snel dichterbij: de finale van de Dutch Pony Championship op zaterdag 5 september in Barneveld.

Uitslag Lunteren

Geplaatst voor finale

Bron: Persbericht