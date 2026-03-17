Nowag-Aulenbrock en Vaida-Girl OLD overtuigen ook in de Zware Tour

Bianca Nowag-Aulenbrock met Vaida Girl OLD. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

De opmars van Bianca Nowag-Aulenbrock en de merrie Vaida-Girl OLD (Vitalis x Stedinger) krijgt steeds meer glans. De combinatie lijkt moeiteloos aansluiting te vinden op Zware Tour-niveau en onderstreepte dat afgelopen zondag in Herford met een overtuigende overwinning in de Intermédiaire II, goed voor opnieuw een score boven de 71%.

