Nürnberger Burg-Pokal-ticket voor Brunkhorst en Elitist

Juliane Brunkhorst heeft met Elitist (Escolar x De Niro) de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Redefin gewonnen. De achtjarige in Hannover goedgekeurde hengst liep naar 75,976% in de Prix St. Georg Special en bemachtigde daarmee een ticket voor de finale in Frankfurt.

Brunkhorst reed Elitist op Horses & Dreams in Hagen in de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie, maar greep daar met een vijfde plaats in de kwalificatieproef (71,628%) naast het ticket, dat alleen aan de winnaars van de kwalificatiewedstrijden wordt uitgedeeld. In Redefin ging de Rheinlander in de inloopproef al aan kop (75,951%) en was met een soortgelijke score in de kwalificatieproef wederom de beste.

Op de tweede plaats eindigde Facility (Fürstenball x Diamond Hit) met amazone Nicole Wego-Engelmeyer met 74,976%. Greta Heemsoth stuurde Donja (For Romance I x Samarant) naar de derde plaats.

Bron: Equitaris